Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα περιφερειακός πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας

Τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ελληνική εξωτερική, «οι οποίες στηρίζονται σε βασικές αξίες και όχι ευκαιριακούς ελιγμούς αναλόγως με τη συγκυρία», παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Πανεπιστήμιο Georgetown. Μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογο του 'Αντονι Μπλίνκεν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Γεραπετρίτης μετέβη στο ιστορικό πανεπιστήμιο της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει μπροστά σε ένα πολυάριθμο ακροατήριο φοιτητών και ακαδημαϊκών.

Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι πυξίδα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής είναι ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ και εν γένει το Διεθνές Δίκαιο. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο και να αναδειχθεί σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ασταθή περιοχή χάρις στην εξωτερική πολιτική αρχών που τηρεί, αλλά και στις ισχυρές οικονομικές της επιδόσεις.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πολύ υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων που επισφραγίστηκαν στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ με τη διεξαγωγή του πέμπτου γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις φοιτητών, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε την έντονα ανοδική πορεία της οικονομίας ως αποτέλεσμα των μεταρρυθμιστικών πολιτικών που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση.

Στο σημείο αυτό επισήμανε ότι η ελληνική οικονομία έχει αναταχθεί, καθώς η φορολογία έχει μειωθεί και προσελκύονται πλέον σημαντικές ξένες επενδύσεις.

Μάλιστα υποστήριξε ότι αυτό έχει οδηγήσει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη μείωση της ανεργίας και την ανακοπή της φυγής νέων στο εξωτερικό.

Στον ενεργειακό τομέα, ανάφερε ότι η Ελλάδα προωθεί ολοένα και περισσότερο την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Εκτός από τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την αύξηση του μεριδίου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, έχουν ήδη υλοποιηθεί ή σχεδιάζονται υποδομές και διασυνδετήριοι αγωγοί με άλλες χώρες στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Σύντομα μάλιστα αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία οι υποδομές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη που θα τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο κ. Γεραπετρίτης δέχτηκε πολλές ερωτήσεις για την ανησυχητική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ στάθηκε στην ανάγκη να αυξηθεί η διοχέτευση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και να περιοριστούν οι διαχυτικές συνέπειες της κρίσης στην περιοχή. Αναφερόμενος στην κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα, παρατήρησε ότι έχει διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των αλυσίδων διανομής και η διεξαγωγή των παγκόσμιων μεταφορών, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και διατροφική ασφάλεια. «Η έξοδος από την κρίση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της κατάπαυσης των εχθροπραξιών, της απελευθέρωσης των ομήρων και της διαμόρφωσης ενός πολιτικού ορίζοντα εξομάλυνσης της κατάστασης και προώθησης της λύσης των δύο κρατών», επεσήμανε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών παρουσίασε, επίσης, την υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση του μη μόνιμου μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη διετία 2025-2026. Όπως ανάφερε, οι προτεραιότητές της Ελλάδας περιλαμβάνουν την ειρηνική επίλυση διαφορών, τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, τη συνεπή εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), τη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής, την ναυτική ασφάλεια, καθώς και την ανάδειξη των ζητημάτων των γυναικών και των παιδιών που είναι θύματα ενόπλων συγκρούσεων.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των φοιτητών, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για τη βελτίωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κατά τους τελευταίους μήνες, ενώ σε σχέση με το Κυπριακό, εξέφρασε την ελληνική θέση για ανάγκη επανεκκίνησης των συνομιλιών με στόχο την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης επί τη βάσει των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.

Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών ανέλυσε τις ελληνικές θέσεις για τα ζητήματα των Δυτικών Βαλκανίων και επανέλαβε ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί η ενταξιακή τους προοπτική στην ΕΕ ως επιστέγασμα της πορείας που ξεκίνησε με τη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003. Η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης, θα είναι μία θετική εξέλιξη όχι μόνο για τις χώρες αυτές, αλλά και για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

