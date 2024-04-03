Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στις Βρυξέλλες – Τι συζήτησαν

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ έγινε στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ  

Γεραπετρίτης

Ολοκληρώθηκε, προ ολίγου, συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν,
στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.
 
Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή θέματα, ο οδικός χάρτης της διμερούς συνεργασιας και η προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα τον Μάιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γεραπετρίτης Χακάν Φιντάν ΝΑΤΟ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark