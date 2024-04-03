Συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στις Βρυξέλλες – Τι συζήτησαν

Ολοκληρώθηκε, προ ολίγου, συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν,

στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.



Συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή θέματα, ο οδικός χάρτης της διμερούς συνεργασιας και η προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα τον Μάιο.

Συνάντηση Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Τουρκίας Hakan Fidan στο περιθώριο της Συνόδου ΥΠΕΞ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ



FM George Gerapetritis meets w/ Türkiye FM Hakan Fidan on the margins of the #NATO #ForMin Mtg pic.twitter.com/nN1v7SZmMR April 3, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.