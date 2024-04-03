Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η σχέση ΝΑΤΟ - ΕΕ

Στη Σύνοδο Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες μετέχει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος προσερχόμενος έκανε λόγο για μια σημαντική ημέρα.

Ειδικότερα, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για το ΝΑΤΟ για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η 75η επέτειος από την ίδρυση του ΝΑΤΟ, μιας συμμαχίας που διαχρονικά έχει συμβάλει θετικά στην ασφάλεια και την εδραίωση της ειρήνης και της ευημερίας παγκοσμίως».

«Επιπλέον, εορτάζουμε την προσχώρηση της Σουηδίας. Χάρηκα που είδα τη σουηδική σημαία στην έδρα του ΝΑΤΟ. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για τη Συμμαχία. Η Ελλάδα υποστήριξε την προσχώρησή της εξ αρχής. Χαιρόμαστε που τα τελευταία 20 χρόνια το ΝΑΤΟ έχει ουσιαστικά διπλασιάσει τα μέλη του, ένδειξη ιδιαίτερα θετική για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ακολούθως τόνισε ότι «θα ασχοληθούμε με το θέμα της ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας. Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την τρέχουσα κατάσταση. Πρέπει να αναπτύξουμε βιώσιμους τρόπους για την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας κατά της ρωσικής επιθετικότητας».

«Επίσης, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που αφορούν τη Νότια Γειτονία. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, υπάρχει έξαρση της επιθετικότητας στην περιοχή αυτή. Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν η κατάσταση στη Γάζα και κυρίως, οι τάσεις διάχυσης στη Συρία, στον Λίβανο και την Ερυθρά Θάλασσα. Πρόκειται για ζητήματα που έχουν μέγιστη σημασία παγκοσμίως».

«Και, ασφαλώς, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να δούμε όσον αφορά τις σύγχρονες μορφές ασφάλειας, όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η προστασία από την παραπληροφόρηση» είπε ο Έλληνας ΥΠΕΞ.

«Το ΝΑΤΟ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Η Ελλάδα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Eυρωπαϊκής Ένωσης. Η Διατλαντική συνεργασία είναι υψίστης σημασίας για τη διατήρηση οικουμενικών αξιών, όπως η δημοκρατία, το κράτος Δικαίου, το διεθνές δίκαιο και προφανώς, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το ανθρωπιστικό δίκαιο» είπε κλείνοντας ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.