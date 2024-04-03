Για την απόφασή του να εισάγει στο νομοσχέδιο «Δράσεις δημόσιας υγείας-Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας» εξουσιοδοτική διάταξη για τη δυνατότητα ιδιωτικών γιατρών να χειρουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, ενημέρωσε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης τα μέλη της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου εξελίσσεται η συζήτηση και επεξεργασία του νομοσχεδίου. Ο 'Αδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε επίσης ότι θα καταθέσει προσθήκη στο νομοσχέδιο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου όχι μόνο σε γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων αλλά και σε γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας.

«Θα κάνω δεκτό το αίτημα και του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Στην Ολομέλεια, στο άρθρο 7 του νομοσχεδίου που αφορά τη δυνατότητα παροχής ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ, θα ζητήσω και θα συμπεριλάβουμε εξουσιοδοτική διάταξη για να μπορούν, με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, οι ιδιώτες γιατροί να συνάπτουν σχέσεις εργασίας με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, επί πληρωμή των ιδιωτών γιατρών προς το νοσοκομείο. Όχι αυτό που έχουμε σήμερα, το μπλοκάκι», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Σήμερα, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ μπορούν να προσλάβουν ιδιώτη γιατρό με μπλοκάκι και εάν κάπου υπάρχει ελλείπουσα θέση, τη ζητάει η διοίκηση, εγκρίνουμε την πίστωση και τον προσλαμβάνουμε. Δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε, ένας ιδιώτης χειρουργός να πληρώνουνε και να χειρουργεί με τη χειρουργική του ομάδα, μέσα σε ένα χειρουργικό τραπέζι ενός νοσοκομείου. Θα βάλουμε την εξουσιοδοτική διάταξη, όπως κάναμε με τα απογευματινά χειρουργεία, και οι όροι και οι προϋποθέσεις θα εξειδικευθούν σε Κοινή Υπουργική Απόφαση».

Ο υπουργός Υγείας ενημέρωσε επίσης τα μέλη της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων ότι στη διάταξη η οποία επιτρέπει και την άσκηση ιδιωτικού έργου από γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, θα συμπεριληφθούν και οι γιατροί της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αυτό όμως, όπως τόνισε, θα γίνεται με τον όρο ότι οι προσωπικοί γιατροί δεν μπορούν να έχουν ασθενείς στο ιδιωτικό τους έργο, εκείνους τους ασθενείς που έχουν χρεωθεί τα ΑΜΚΑ τους, ως προσωπικοί τους γιατροί.

Ο κ. Γεωργιάδης αφαίρεσε από το νομοσχέδιο εξ ολοκλήρου το άρθρο 35 που αναφέρεται στη δυνατότητα εκκίνησης της πειθαρχικής προδικασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας. «Μετά την ακρόαση των φορέων και όσα ακούστηκαν έχω αποφασίσει να αφαιρέσω το άρθρο 35, αφ΄ης στιγμής υπάρχει μεγάλη διαφωνία μεταξύ των ιατρικών συλλόγων και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Ακούσαμε εδώ τη διαφωνία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς, του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και του Ιατρικού Συλλόγου Καλύμνου. Είναι και άλλοι ιατρικοί σύλλογοι που διαφωνούν και άρα δεν υπάρχει consensus, όπως στην αρχή θεωρούσα για το άρθρο αυτό. Εμένα σκοπός της νομοθεσίας δεν είναι να φέρω τους γιατρούς να τσακώνονται μεταξύ τους», είπε ο υπουργός Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας αφαίρεσε από το νομοσχέδιο και την παράγραφο 4 του άρθρου 65 που καταργούσε την πρόβλεψη ότι «ιατρικός σύλλογος δεν δικαιούται να συμμετέχει με εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου αν, τριάντα (30) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένος».

Από το νομοσχέδιο αφαιρέθηκε και το άρθρο 44 που αφορά στην άδεια λειτουργίας Ιδιωτικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, προκειμένου να επαναξιολογηθούν επιστημονικής φύσεως ζητήματα από τον ΕΟΜ. Το θέμα θα αντιμετωπιστεί στο επόμενο νομοσχέδιο με τον τρόπο που ο ΕΟΜ θα εισηγηθεί.

Στην κοινοβουλευτική επιτροπή, θετική ψήφο, επί της αρχής του νομοσχεδίου, έδωσε η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε κατά της αρχής, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε επιφύλαξη, το ΚΚΕ καταψήφισε, η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε, η «Νίκη» καταψήφισε, η Νέα Αριστερά καταψήφισε, η Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκε.

Νωρίτερα, πολλοί φορείς διατύπωσαν τις θέσεις τους επί του νομοσχεδίου.

Μεταξύ αυτών, ο Αθ. Εξαδάχτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, είπε ότι η πρόβλεψη ιδιωτικού έργου για τους γιατρούς του ΕΣΥ, στο τέλος θα καταλήξει εντός του συστήματος. «Θα περιμέναμε και ζητούμε μια ρύθμιση που να φέρνει εντός του συστήματος και όχι να περιορίζει τον αριθμό που αυτή στιγμή βρίσκονται εντός. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι θα αποφασίσουν να μείνουν στον ιδιωτικό τομέα, διευκολυνόμενοι από αυτή τη ρύθμιση. Στο ίδιο πλαίσιο, η παράταση της θητείας που προβλέπεται για τους γιατρούς του ΕΣΥ, εφόσον συνοδεύεται και με παραμονή σε διευθυντικές θέσεις, είναι βέβαιο ότι θα λειτουργεί ως αντικίνητρο σε νέους συναδέλφους να προσέλθουν στο ΕΣΥ. Επίσης δεν περιλαμβάνονται ειδικότητες πολύ κρίσιμες, όπως για παράδειγμα οι παθολογοανατόμοι. Άρα η παράταση της θητείας θα έπρεπε να μη συνδέεται με τη διατήρηση της διευθυντικής θέσεως, και ας προσφέρουν έργο και με τη συμπερίληψη όλων των ειδικοτήτων. Τα άρθρα 34 και 35 του νομοσχεδίου τα έχει εισηγηθεί ο ΠΙΣ και ευχαριστούμε για τη συμπερίληψή τους» (το άρθρο 34 αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Το άρθρο 35 αναφέρεται στη δυνατότητα εκκίνησης της πειθαρχικής προδικασίας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ανεξαρτήτως της υποβολής καταγγελίας). Ιδίως για το άρθρο 35 που αναφέρεται στην εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, ο κ. Εξαδάχτυλος το χαρακτήρισε αναγκαίο γιατί «κόρακας κοράκου μάτι, δεν βγάζει…».

Ο Γιώργος Πατούλης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είπε ότι θα πρέπει και εκείνοι που υπηρετούν το ΕΣΥ από τις πρωτοβάθμιες δομές να περιληφθούν στις διατάξεις για την δυνατότητα άσκησης και ιδιωτικού έργου. Σημείωσε δε, ότι θα πρέπει να υπάρξει ισότιμη αντιμετώπιση και των γιατρών που είναι εκτός του ΕΣΥ και οι οποίοι θα ήθελαν να βοηθήσουν την εθνική προσπάθεια αναβάθμισης του ΕΣΥ, άρα να προβλεφθεί αμφίδρομη δυνατότητα και για τους ιδιώτες γιατρούς, με σαφή τρόπο. Σε σχέση με το άρθρο 35 του νομοσχεδίου, ο κ. Πατούλης είπε ότι τα πειθαρχικά όργανα είναι διαφορετικά από τα διοικητικά συμβούλια και θα πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί από το νομοσχέδιο.

Ο Νίκος Πλατανησιώτης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά χαρακτήρισε απαράδεκτο το άρθρο 35 του νομοσχεδίου, γιατί «απαξιώνει και προσβάλλει» όλους τους ιατρικούς συλλόγους. «Είναι αδιανόητο όποιος έχει την πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ να μπορεί να παραπέμψει οποιοδήποτε μέλος, χωρίς καν να υπάρχει καταγγελία. Αυτή η διάταξη πρέπει να αποσυρθεί άμεσα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι λόγοι που ζητήθηκε να μπει αυτή η διάταξη στο νομοσχέδιο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ως μέσο εκβιασμού απέναντι στους ιατρικούς συλλόγους ή προς τα μέλη τους», είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά. Για τους γιατρούς του ΕΣΥ που θα μπορούν να κάνουν ιδιωτικά ιατρεία, ο κ. Πλατανησιώτης είπε ότι είναι μια διάταξη που στόχο έχει να δοθεί ένα οικονομικό μπόνους στους γιατρούς, για να μπορέσουν να υπηρετήσουν στην περιφέρεια ή στα νησιά. Όπως όμως σημείωσε, για να ενισχυθεί η παραμεθόριος και η περιφέρεια και τα νησιά, απαιτούνται οικονομικά κίνητρα και να προβλεφθεί η συνυπηρέτηση των συζύγων.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, είπε ότι το νομοσχέδιο ιδιωτικοποιεί περαιτέρω τη δημόσια υγεία, αναγκάζει τους πολίτες να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και να αγοράζουν υπηρεσίες. «Έχουμε ένα από τα πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα στην Ευρώπη. Το 40% είναι ιδιωτικές δαπάνες υγείας και θα πρέπει, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα του ΕΣΥ, να αυξήσουμε τις δημόσιες δαπάνες υγείας που είναι 5% του ΑΕΠ, δηλαδή δύο μονάδες κάτω από το μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης. Με τέτοιες δαπάνες είναι βέβαιο ότι θα υποβαθμίζεται συνεχώς η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ο πολίτης θα βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη», είπε ο κ. Γιαννάκος και πρόσθεσε ότι θίγονται θεμελιώδεις αρχές του ΕΣΥ, «πρώτα με τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή και τώρα με την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στο ΕΣΥ». Ιδίως για τα απογευματινά χειρουργεία επί πληρωμή, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ είπε πως αντί η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τους ασθενείς, που περιμένουν και 8 χρόνια, όπως αποδείχθηκε με τους επικαιροποιημένους καταλόγους, στις λίστες χειρουργείων, τώρα τους λένε ότι πρέπει να πληρώσουν ή ότι αν έχουν να πληρώσουν, θα προηγηθούν έναντι των άλλων για να χειρουργηθούν. Ο κ. Γιαννάκος είπε ότι το 40% των χειρουργικών αιθουσών είναι κλειστές και άρα θα πρέπει να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό, ώστε αυτές οι αίθουσες να λειτουργήσουν και να υπάρχει λίστα προτεραιότητας για τους ασθενείς, με βάση την ημερομηνία εγγραφής τους στη λίστα. Όσο για την κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προειδοποίησε ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το κυβερνητικό παρελθόν του υπουργού Υγείας, που στο τέλος του 2013, στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, επιχειρηματολογούσε υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών στο ΕΣΥ.

Η Μαίρη Αγρογιάννη, γενική γραμματέας της ΕΙΝΑΠ, είπε ότι οι ρυθμίσεις ενισχύουν περαιτέρω την επιχειρηματική δράση με καθοριστικό μέτρο την παντός είδους άσκηση επιχειρηματικού ιδιωτικού έργου των γιατρών των δημόσιων μονάδων υγείας και με την διεύρυνση των κλινικών γιατρών, πέραν των χειρουργών, που εντάσσονται στο σύστημα των απογευματινών επί πληρωμή χειρουργείων. Η γγ της ΕΙΝΑΠ είπε ότι η συντριπτική πλειοψηφία και τα συνδικαλιστικά όργανα των νοσοκομειακών γιατρών έχουν στραφεί ενάντια στα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία και η αντίθεση αποτυπώνεται στο γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των υγειονομικών δεν συμμετέχει σε αυτά.

Η 'Αννα Μαστοράκου πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ είπε ότι απαιτείται αμφίδρομη σχέση του ιδιωτικού τομέα με τον δημόσιο, «γιατί είναι σωστό και δίκαιο και ισότιμο».

