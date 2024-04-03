ΣΥΡΙΖΑ: Ξεκάθαρες οι θέσεις μας για την άμυνα της χώρας

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει ξεκάθαρες θέσεις όσον αφορά την άμυνά μας, θέσεις στις οποίες παραμένει σταθερός», τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ανακοίνωση της, προσθέτοντας ότι «ως εκ τούτου ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν ψήφισε υπέρ της πώλησης πυρομαχικών στην Τσεχία στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, καθώς τα πυρομαχικά αυτά θα έχουν ως τελικό προορισμό την Ουκρανία».

Σημειώνει ότι «ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε καταδικάσει απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας, όμως συγχρόνως έχουμε εκφράσει την αντίρρησή μας στην ενίσχυσή της με οπλικά συστήματα, ειδικά από την Ελλάδα». Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει ότι αντιθέτως ψήφισε υπέρ της προμήθειας ελικοπτέρων, «καθότι παραμένει συνεπής στη δυνατότητα ενίσχυσης της εθνικής μας άμυνας».

