Θερμά συλληπητήρια στον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνηση μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ σην Ιαπωνία στέλνει το υπουργείο Εξωτερικών.

«Προσφέρουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνηση. Οι σκέψεις μας είναι με όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα στον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία τη Δευτέρα. Ελπίζουμε στην επιτυχή διάσωση περισσότερων επιζώντων.» αναφέρει το ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο X.

Από το σεισμό τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ μεγάλες είναι οι καταστροφές σε σπίτια.

Πηγή: skai.gr

