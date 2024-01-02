Επίσκεψη Χαρίτση και βουλευτών της Νέας Αριστεράς σε πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας

Επίσκεψη στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χάριτσης μαζί με βουλευτές.

«Ξεκινάμε από την Θεσσαλία. Στον Παλαμά Καρδίτσας με πληγέντες από τον Βλοχό, τον Κοσκινά και τη Μεταμόρφωση. Με την πρώτη ψιχάλα χάνουμε τον ύπνο μας. Είμαστε εδώ, μαζί με τους ανθρώπους, να τους ακούσουμε και να τους στηρίξουμε σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια.».

Όπως αναφέρεται σε σχετικό σημείωμα, πρώτος σταθμός, τις πρώτες ημέρες του νέου έτους είναι η δυτική Θεσσαλία και οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της καταστροφής πριν από μερικούς μήνες. Ο Αλέξης Χάριτσης θα συζητήσει με κατοίκους και φορείς, θα ακούσει και θα αναδειξει τα προβλήματα και τις ανάγκες ενώ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές

«Για τη Νέα Αριστερά η ουσιαστική στήριξη των κατοίκων, η ανασυγκρότηση της περιοχής, το σχέδιο θωράκισης,η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο που θα ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που επιβάλλει η κλιματική κρίση αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα», σημειώνουν πηγές της ΚΟ.

Η επίσκεψη θα ξεκινήσει στον Παλαμά και θα καταλήξει στην Λάρισα όπου θα υπάρξει συνάντηση με τον νέο περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Πηγή: skai.gr

