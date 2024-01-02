Ο Σπύρος Βούγιας πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

«Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπο μου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά τη διαδικασία.

Πρόσθεσε πως «πρώτος στόχος θα είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Ο κ. Βούγιας εκλέχθηκε με ισχυρή πλειοψηφία καθώς σχεδόν όλο το σώμα ψήφισε υπέρ, με τους 2 εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπείρωσης και την εκπρόσωπο της Πόλης Ανάποδα να ψηφίζουν Λευκό.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Χάρης Αηδονόπουλος που ευχήθηκε να δουλέψουν όλοι για να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη και πιο σωστή και Γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου που δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή για την ίδια η εκλογή της.

Οι δημαιρεσίες συνεχίζονται αυτήν την ώρα για την εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.