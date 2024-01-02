Λογαριασμός
Ο Σπύρος Βούγιας πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης εκλέχθηκε ο Σπύρος Βούγιας κατά τη διάρκεια των σημερινών δημαιρεσιών.

Βούγιας

«Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπο μου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αμέσως μετά τη διαδικασία.

Πρόσθεσε πως «πρώτος στόχος θα είναι η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου».

Ο κ. Βούγιας εκλέχθηκε με ισχυρή πλειοψηφία καθώς σχεδόν όλο το σώμα ψήφισε υπέρ, με τους 2 εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπείρωσης και την εκπρόσωπο της Πόλης Ανάποδα να ψηφίζουν Λευκό.

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέχθηκε ο Χάρης Αηδονόπουλος που ευχήθηκε να δουλέψουν όλοι για να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη και πιο σωστή και Γραμματέας η Έλσα Αλατσίδου που δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή για την ίδια η εκλογή της.

Οι δημαιρεσίες συνεχίζονται αυτήν την ώρα για την εκλογή μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

