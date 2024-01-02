Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τον γάμο των ομοφυλόφυλων ζευγαριών, την τεκνοθεσία, τις ευρωεκλογές αλλά και για την ακρίβεια μίλησε ο διευθυντής γραφείου τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ'.

«Δεν υπάρχει μεταρρύθμιση χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις, δεν υπάρχει μεταρρύθμιση που να ικανοποιεί τους πάντες», δήλωσε αρχικά σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια ο κ. Τσιόδρας.

Ερωτηθείς για τα ομόφυλα ζευγάρια είπε: «Είναι κάτι που έχει ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατανοώ ότι μπορεί να υπάρχουν ανησυχίες και αντιδράσεις και στο εσωτερικό του κόμματος και από την Εκκλησία, σεβόμαστε τις απόψεις ωστόσο νομοθετεί η κυβέρνηση και όχι η Εκκλησία». «Ψυχολογικά προβλήματα μπορούν να έχουν τα παιδιά όταν αντιμετωπίζονται ως παιδιά β' κατηγορίας, ή όταν πηγαίνουν στο σχολείο και αντιμετωπίζονται διαφορετικά, πρέπει να δούμε τα δικαιώματα αυτών των παιδιών», εξήγησε.

Σχετικά με τις ευρωεκλογές δήλωσε ότι «όπως έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η πολιτική σταθερότητα. Δεν θέλω να δώσω ένα ποσοστό».

Τέλος, σχετικά με την ακρίβεια σημείωσε:«Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους παρόχους έφερε φθηνότερη κιλοβατώρα».

«Ελπίζουμε ότι το 2024 ο πληθωρισμός θα είναι πιο χαμηλός και στα τρόφιμα. Ήδη βλέπουμε τις κεντρικές τράπεζες να μην συζητούν για αυξήσεις των επιτοκίων αλλά για μειώσεις», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

