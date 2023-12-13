Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ήταν υπεύθυνη για φορολογικές απάτες που ξεπερνούν 15 εκατ. ευρώ ενώ η φοροαποφυγή αποτιμάται 70 εκατ. ευρώ προχώρησε η Αστυνομία.

Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε σύσταση ανύπαρκτων εταιριών χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα και στη συνέχεια αποστερούσαν το κράτος από έσοδα εκατομμυρίων καθώς πραγματοποιούσαν διασυνοριακή απάτη στον Φ.Π.Α. και προχωρούσαν σε απατηλή λήψη επιστρεπτέων προκαταβολών.

Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία τα 10 είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα τρία αρχηγικά. Δεσμεύτηκαν πάνω από 1.500.000 ευρώ από λογαριασμούς εικονικών επιχειρήσεων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα –κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, και για παράβαση των νόμων περί όπλων, επιβλαβών φαρμάκων και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, ενώ, παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -είκοσι τρία- άτομα.

Για την επίτευξη του παράνομου σκοπού τους, τα μέλη της οργάνωσης:

-χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα και ψευδείς δηλώσεις για τη σύσταση των εταιριών, ενώ υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις μισθωτηρίων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,

-δήλωναν ως έδρα των εταιριών χώρους στους οποίους ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν εμπορική δραστηριότητα,

-χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους» ή στοιχεία φυσικών προσώπων που δεν σχετίζονταν με νομικές οντότητες, ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιριών,

-μέσω των στοιχείων αυτών, απέδιδαν ΑΦΜ και αποκτούσαν κωδικούς Taxisnet,

-καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

-δήλωναν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες δήθεν μισθώσεις επαγγελματικών χώρων-εδρών των εταιριών, υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις και αιτούνταν τις σχετικές αιτήσεις χορήγησης ενισχύσεων για -επιτρεπτέα προκαταβολή και

-προχωρούσαν σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Πως δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Ειδικότερα, ως προς την απάτη που αφορά στον Φ.Π.Α., οι εταιρίες που διαχειρίζονταν τα μέλη, εξέδωσαν εικονικά παραστατικά αξίας Φ.Π.Α. -16.000.426,39- ευρώ και έλαβαν εικονικά παραστατικά αξίας -13.545.119,26- ευρώ, για συναλλαγές στο εσωτερικό και για ενδοκοινοτικές παραδόσεις, ενώ πραγματοποιούσαν τις αντίστοιχες τραπεζικές καταβολές για την προσχηματική εξόφληση της αξίας των εικονικών τιμολογίων και υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα μέλη εισέπραξαν συνολικά -5.426.106- ευρώ, ως επιστροφή Φ.Π.Α. για εικονικές παραδόσεις εμπορευμάτων, ενώ όπως προέκυψε, εισήγαγαν από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προϊόντα αξίας -70.000.000- ευρώ, καταφέρνοντας να οικειοποιηθούν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. αξίας -13.548.387- ευρώ.

Όσον αφορά στην απατηλή εκταμίευση της επιστρεπτέας προκαταβολής, χρησιμοποιώντας τεχνάσματα και εκμεταλλευόμενοι την υποδομή των επιχειρήσεων, την εμπειρία τους και τη διαρκή παρακολούθηση λογιστικών διαδικασιών, κατέστησαν παράνομα δικαιούχοι της οικονομικής αυτής ενίσχυσης μέσω ψευδών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων Φ.Π.Α. καθώς και ακαθάριστου κύκλου εργασιών.

Με αυτόν τον τρόπο, η οργάνωση κατέστησε -εξήντα εννέα- οντότητες παράνομα δικαιούχους των ενισχύσεων, λαμβάνοντας συνολικά -9.695.525,34- ευρώ, ενώ μέσω ακόμη -13- εταιριών αποπειράθηκαν να εισπράξουν επιπλέον -3.582.066- ευρώ.

Για τη νομιμοποίηση των εσόδων τους, είχαν εγκαταστήσει ένα δαιδαλώδες διατραπεζικό κανάλι αποτελούμενο από -131- τραπεζικούς λογαριασμούς. Μέσω αυτών και πραγματοποιώντας -52.539- τραπεζικές συναλλαγές, μετέφεραν τα ποσά που εισέπραξαν από -133- επιστρεπτέες προκαταβολές και -44- επιστροφές Φ.Π.Α. σε λογαριασμούς εταιριών που εδρεύουν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δραστηριοποιούνται στο εμπόριο συσκευών τεχνολογίας. Επίσης, προέβαιναν στην αγορά πολυτελών οχημάτων και προϊόντων τεχνολογίας.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό του επιπέδου ετοιμότητας και υψηλής τεχνογνωσίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι τα μέλη της, μόνο για τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη του 2023, προέβησαν στη σύσταση -30- εικονικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ενταχθούν σε επιδοτούμενο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειώνεται ότι, βασικό μέλος της οργάνωσης στον τομέα της προμήθειας με πλαστά έγγραφα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την σύσταση των εταιρειών είχε συλληφθεί την 18-05-2023 από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας καθώς αναζητούνταν με εντάλματα σύλληψης και διωκόταν καταδικαστικές αποφάσεις, για φοροδιαφυγή δια της μη απόδοσης Φ.Π.Α., πλαστογραφία και συγκρότηση – ένταξη εγκληματικής οργάνωσης για διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών.

Τι κατέσχεσαν οι Αρχές

Κατά τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επιχειρήσεις συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-54.186- ευρώ,

-2- πιστόλια,

-2- καραμπίνες,

-πλήθος φυσιγγίων και γεμιστήρων,

-6- μαχαίρια, σιδερογροθιά,

-8- πολυτελή οχήματα,

-59.989- απαγορευμένα φαρμακευτικά δισκία,

-171- ηλεκτρονικά τσιγάρα και

-πλήθος κινητών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Ελληνικό Γραφείο Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

