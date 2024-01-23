Σύγκρουση Λιβάνιου - Βελόπουλου για την επιστολική: «Εδώ δεν πουλάμε βυζαντινά» - «Συμφωνείτε να ψηφίζουν οι νεκροί και οι βρυκόλακες»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε κλίμα έντασης συνεχίζεται η συζήτηση στη βουλή για την επιστολική ψήφο, μετά και την κατάθεση της τροπολογίας από το Υπουργείο Εσωτερικών για την επέκταση της επιστολικής και στις εθνικές εκλογές για τους ομογενείς.

Η ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στην Ολομέλεια της Βουλής και η κριτική του στην επιστολική ψήφο, πυροδότησε την έντονη αντίδραση του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου, υπενθυμίζοντάς του πως τόσο το 2019, όσο και το 2021 ήταν υπέρ της επιστολικής, ωστόσο προέβη σε στροφή 180 μοιρών μετά το πολύ χαμηλό ποσοστό που έλαβε το κόμμα του στους εκτός επικράτειας εκλογείς.

«Το 2019 συμφωνήσατε, το 2021 ξανά, το 2023 διαφωνήσατε γιατί; Τρία νούμερα: 0,94% αυτοί είστε, αυτό σας νοιάζει», υποστήριξε ο αναπληρωτής υπουργός. «Τo ποιοι είμαστε αποδεικνύεται από ένα πράγμα, από το ότι εσείς συμφωνείτε να ψηφίζουν οι νεκροί και οι βρυκόλακες και εμείς μόνο οι Έλληνες», απάντησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης με τον κ. Λιβάνιο να ανταπαντά «επειδή εδώ δεν πουλάμε βυζαντινά, αν έχετε μια καταγγελία ότι έχει ψηφίσει νεκρός να τη κάνετε».

«Προτιμάτε να λέτε πράγματα στον αέρα», συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός, με τον Κυριάκο Βελόπουλο να του απαντά «Εγώ έφυγα στα 22 μου από το ΠΑΣΟΚ του Αντρέα Παπανδρέου. Εσύ για καρέκλα έφυγες, εγώ άφησα καρέκλα».



Πηγή: skai.gr

