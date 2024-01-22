Επιστολική ψήφος: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που είχαν καταθέσει ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά και Νίκη επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις ερχόμενες ευρωεκλογές.
Οι ενστάσεις απορρίφθηκαν από τους βουλευτές της ΝΔ και της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ τα υπόλοιπα κόμματα τις υπερψήφισαν.
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ από την πλευρά τους υπερψήφισαν τις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας ενώ νωρίτερα είχαν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν ναι επί της αρχής.
