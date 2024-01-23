Με χυδαίες εκφράσεις και ομοφοβικά σχόλια ο πρόεδρος των Σπαρτιατών Βασίλης Στίγκας μίλησε στη Βουλή εκφράζοντας τη διαφωνία του για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Σε σημείο της ομιλίας του κι ένω έδειχνε φωτογραφία δύο ανδρών με παιδί είπε: «Δύο μαντραχαλάδες με δύο παιδάκια. Αυτή εδώ η φωτογραφία δεν είναι φυσιολογική. Αποτελεί ντροπή για το ανθρώπινο είδος».

Όταν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ διαμαρτυρήθηκαν ο Βασίλης Στίγκας απάντησε «είστε κόμμα τρανς».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε: «Μπορείτε να ανοίξετε ένα παράθυρο στην παιδοφιλία, αφού κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα ομοφυλόφιλο ζευγάρι δεν είναι συγχρόνως και παιδόφιλο».

Συνεχίζοντας είπε: «Σε λίγο θα αρχίσουμε οι straight να νιώθουμε ενοχές επειδή δεν είμαστε ομοφυλόφιλοι. Βεβαίως μας κατηγορούν όλοι ότι είμαστε ομοφοβικοί. Από πού και ως πού; Γιατί είμαστε από αυτούς που σπρώχνουμε αντί να μας σπρώχνουν; Για όνομα του Θεού. Θα φτάσουμε να ντρεπόμαστε».

Ο κ. Στίγκας συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να αντισταθούμε. Κι εσείς κύριοι της Νέας Δημοκρατίας να μην ακούτε κανέναν και να είστε εδώ να μιλήσετε και να καταψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο. Θα πω κάτι που δεν είναι δικό μου. Το είπε ο Σαράντης Καργάκος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, ένας μεγάλος Έλληνας, που ανέφερε ότι 'ζούμε στην εποχή της εκπούστευσης και της εκπόρνευσης του έθνους μας, σπεκουλαδόροι και κίναιδοι διευθύνουν τη χώρα'. Με αφορμή το θάνατο ενός ηθοποιού, είχε γράψει 'εσείς επιλέξατε να δηλητηριάσετε τη μνήμη των ανθρώπων, για να καθιαγάσετε το πισωγλέντικο, με κίβδηλα δάκρυα και εξίσου κίβδηλη ανθρωπιά'».

Μετά τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων του ο Βασίλης Στίγκας δήλωσε ότι ανακαλεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.