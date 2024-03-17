Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Στην ανάρτηση της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλας Κεχαγιά απάντησε το γραφείο του ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ αναφέροντας πως «η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ χρειάστηκε επτά παραγράφους για να μην απαντήσει «τίποτα για την ταμπακιέρα».

Λέξη για τον δανεισμό των κομματικών media από την εταιρεία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ή για τον λαβύρινθο διασύνδεσης των επιχειρήσεων του»

Και προσθέτει: «Την "πιστεύουμε" πάντως ότι ο εν δυνάμει υπουργός του κ. Μητσοτάκη επέλεξε το Delaware ως επιχειρηματική του έδρα για το …άριστο κλίμα και όχι γιατί δεν χρειάζεται να καταβάλει μια σειρά από όρους,* όπως ο φόρος εισοδήματος και επί των πωλήσεων ενώ επιπλέον τα μέλη και οι διαχειριστές μιας Delaware LLC είναι ανώνυμοι, προστατεύοντας τα περιουσιακά τους στοιχεία».

Η ανακοίνωση κλείνει με το εξής υστερόγραφο:

«Υ.Γ. Σε αυτόν τον σύνδεσμο https://www.europarl.europa.eu/committees/et/product/product-details/20170307MIS00101 θα μπορούσαν να διαβάσουν τι αναφέρεται για το Delaware στην έκθεση της ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Panama papers. Θα περάσει και πιο ευχάριστα η ώρα στον θάλαμο μέχρι τη σκοπιά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.