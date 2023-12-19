Με αντικείμενο την αθλητική βία και το νομοσχέδιου του υπουργείο Παιδείας για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο μεταξύ άλλων συνεδριάζει αύριο το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ειδικότερα, το Υπουργικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις 11:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου για το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη του νομοσχεδίου για το Εθνικό Σύστημα Τραύματος,

-Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αθλητική βία,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Νίκο Ταγαρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την πολεοδομική μεταρρύθμιση,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια και τον Υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο του νομοσχεδίου για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή,

-Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο για την έγκριση του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2024,

-Εισήγηση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με τον καθορισμό υπηρεσιών και ποσοτικών στόχων για την εφαρμογή του συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των υπαλλήλων κατ’ εφαρμογή του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής 2024.



