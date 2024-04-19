Στο προεκλογικό «πλάνο» επιστρέφει ο πρωθυπουργός – Οι στοχεύσεις και οι προσδοκίες

Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε προεκλογικούς ρυθμούς επιστρέφει από σήμερα εκ νέου ο πρωθυπουργός, μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής. Με τελικό προορισμό τις κάλπες της 9ης Ιουνίου και με στόχο έως τότε να επισκεφτεί όσα περισσότερα μέρη της χώρας είναι δυνατόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πενήντα δύο ημέρες πριν τις ευρωεκλογές μπαίνει μπροστά αποφασισμένος να επικοινωνήσει και να εκπέμψει τα μηνύματα της ΝΔ για την κρισιμότητα και τη σπουδαιότητα της ευρωκάλπης, η οποία έχει σαφώς και εθνικά χαρακτηριστικά.

Σταθμός του προεκλογικού χάρτη για σήμερα είναι η Λέσβος, την οποία επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μία περίοδο που πέραν του εσωτερικού ενδιαφέροντος, η επίσκεψη ενέχει και συμβολικό χαρακτήρα. Διεξάγεται σε μία περίοδο, που η αναβίωση της προκλητικότητας της Άγκυρας σχετικά με τα θαλάσσια πάρκα σε Ιόνιο και Αιγαίο, επανέφερε στο προσκήνιο, την επαναλαμβανόμενη αμετακίνητη και πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης περί των αδιαπραγμάτευτων κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και η παρουσία του πρωθυπουργού στο νησί Ανατολικού Αιγαίου, ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση αυτή. Παράλληλα, όμως, η περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λέσβο, επαναφέρει και την προεκλογική τακτική που ακολουθήθηκε και στις εθνικές εκλογές, με τα γνωστά αποτελέσματα, που είναι η άμεση και αδιαμεσολάβητη επαφή του πρωθυπουργού με τους πολίτες και η προβολή των κυβερνητικών δεσμεύσεων που γίνονται πλέον πράξεις. Σε αυτό το πλαίσιο το πρωί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιοδεύσει στη Μυτιλήνη και στη συνέχεια θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παράδοση ενός ακόμη αναπτυξιακού έργου στην περιφέρεια, και ειδικότερα του οδικού άξονα Καλλονής – Σιγρίου. Ένα ακόμη έργο που ενισχύει τη δέσμευση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία της ΝΔ που ήδη διανύει η χώρα θα ταυτιστεί με την ωρίμανση και παράδοση όλο και περισσότερων έργων υποδομής, στους πολίτες, με στόχο πάντα τη βελτίωση της καθημερινότητας. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Καλλονή, όπου θα επισκεφθεί το Δημαρχείο Δυτικής Λέσβου και θα έχει συνάντηση με πολίτες. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Σίγρι.

Το κύριο μήνυμα και σε αυτή την περιοδεία είναι ένα και ξεκάθαρο προς τους πολίτες: η ανάγκη της σταθερότητας στη χώρα. Όσο πιο ισχυρή βγει η ΝΔ από τις κάλπες της 9ης Ιουνίου τόσο πιο σταθερή θα είναι η χώρα και τόσο πιο γρήγορα και τολμηρά θα μπορέσει να συνεχίσει τις μεγάλες αλλαγές που έχει δρομολογήσει στη χώρα, αναμένεται να διαμηνύσει από το ακριτικό νησί. Και προς τους Λέσβιους πολίτες , αναμένεται ο πρωθυπουργός να ζητήσει να μην επιτρέψουν στην τυχόν δυσαρέσκεια που μπορεί να έχουν διακινδυνεύσουν τη σταθερή και αναπτυξιακή πορεία της χώρας, ακούγοντας τι "σειρήνες" της αντιπολίτευσης.

Ταυτόχρονα, οι περιοδείες του πρωθυπουργού αλλά και όλων των κυβερνητικών στελεχών, στο Ανατολικό Αιγαίο αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα οι οποίες θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, στοχεύουν και στην ανατροπή ενός κλίματος που αποτυπώνεται σε πολλές μετρήσεις και σχετίζεται με τις διαρροές που αποτυπώνονται προς τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ. Αυτό το προεκλογικό πλάνο προβλέπει περισσότερες από τις μισές εξορμήσεις που θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πραγματοποιούνται στους νομούς όπου ειδικά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου δημιουργεί εκλογικές τάσεις. Ταυτόχρονα όμως το βάρος θα δοθεί και σε ακριτικές περιοχές, ενισχύοντας το "πατριωτικό" προφίλ, ως ένα ακόμη αντίδοτο για την προσέλκυση των αναποφάσιστων και εκείνων των ψηφοφόρων που "φλερτάρουν" με την ψήφο διαμαρτυρίας, καθώς αντιμετωπίζουν πιο "χαλαρά" την κάλπη των ευρωεκλογών.

Ζητούμενο και στοίχημα για την κυβέρνηση αποτελεί, άλλωστε, και η συμμετοχή στις ευρωεκλογές και η μείωση της αποχής, ενώ μάχη πρέπει να δοθεί και για τη λεγόμενη "χαλαρή ψήφο". Σε αυτό το πλαίσιο η παραίνεση προς τους πολίτες αναμένεται να είναι πως πρέπει να πάρουν τις εκλογές πολύ στα σοβαρά, καθώς το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης έχει εκ των πραγμάτων αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική κατάσταση της χώρας.





