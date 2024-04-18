Βουλή: Ψηφίστηκαν φορολογικός κώδικας και τροπολογία για το «καλάθι του νονού»

Ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του «Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας», το οποίο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία.

Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε και η τροπολογία για το «καλάθι του νονού».

Ειδικότερα:

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Σπαρτιάτες δήλωσαν «παρών».

Την τροπολογία για το «καλάθι του νονού», υπερψήφισε μόνο η ΝΔ. Από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, ΝΙΚΗ και Σπαρτιάτες καταψήφισαν, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μαζί με Πλεύση Ελευθερίας, δήλωσαν «παρών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

