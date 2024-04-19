Του Αντώνη Αντζολέτου

Είναι πολύ δύσκολο σε προεκλογική περίοδο να εκμαιεύσεις από τα πολιτικά κόμματα με σαφήνεια τους στόχους τους όσον αφορά το ποσοστό που θέλουν να πετύχουν. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τις εθνικές κάλπες. Σε μια περίοδο που η πόλωση έχει χτυπήσει «κόκκινο» και ο τρόπος που πολιτεύονται οι αρχηγοί θυμίζουν το περσινό καλοκαίρι κανείς δεν θέλει να περάσει κάτω από το πήχυ στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου. Μπορεί κάποια στελέχη από τους πρώτους τρεις «παίκτες» να έχουν πέσει στην «παγίδα» να μιλήσουν με νούμερα, ωστόσο τα μηνύματα που δίνονται από τα επιτελικά στελέχη «μπερδεύουν τελικά τις γραμμές». Ο σκοπός πάντα είναι ένας: κανείς να μην βγει πολύ χαμένος σε περίπτωση «στραβοπατήματος».

Στη Νέα Δημοκρατία πατώντας στη σύγκριση των ποσοστών αναδεικνύουν τη διαφορετικότητα των δυο εκλογών. Τον Μάιο του 2019 είχε καταγράψει στις ευρωεκλογές ποσοστό 33,19% και έναν μήνα μετά έφτασε σχεδόν το 40%. Δεν έχουν κανέναν λόγο στη γαλάζια παράταξη να συγκρίνουν το αποτέλεσμα του φετινού Ιουνίου με τον περσινό και δεν θα ήταν και δόκιμο. Ο πιο χαλαρός χαρακτήρας της ευρωκάλπης, που λειτουργεί και ως ψήφος διαμαρτυρίας, δίνει αυτό το δικαίωμα στη Νέα Δημοκρατία. Με δεδομένη την πενταετή κυβερνητική φθορά, την ακρίβεια, αλλά και μια σειρά από θέματα όπως τα Τέμπη και οι υποκλοπές υπάρχουν πολλά στελέχη στην Πειραιώς, αλλά και στην κυβέρνηση που εκτιμούν ότι ένα ποσοστό άνω του 30% θα είναι καλό. Το να προσεγγιστεί το αποτέλεσμα της ευρωκάλπης του 2019 θα φέρει ασφαλώς μεγαλύτερα χαμόγελα. Εάν το κοντέρ «γράψει» μπροστά τον αριθμό «2» τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Έχει να κάνει, ωστόσο και με το ποσοστό του δεύτερου.

Στον ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν η Νέα Δημοκρατία να απωλέσει το προνόμιο της απόλυτης πολιτικής ηγεμονίας που κατέχει από το 2019. Αυτό, όπως υποστηρίζουν θα γίνει αν η διαφορά με την κυβερνητική παράταξη μειωθεί τουλάχιστον στο μισό σε σχέση με τις εκλογές του καλοκαιριού δηλαδή κάτω από 12 μονάδες. Η αλήθεια είναι πως πολύ καλό αποτέλεσμα για την Κουμουνδούρου θα είναι ο συνδυασμός δυο πραγμάτων: να ξεπεραστεί το 17,8% των τελευταίων εθνικών εκλογών και ταυτόχρονα η «ψαλίδα» με την Πειραιώς να κινηθεί σε μονοψήφια νούμερα. Ο πήχυς για το ποσοστό της 9ης Ιουνίου εδώ και αρκετούς μήνες έχει μπει στο «ασανσέρ» και ανεβοκατεβαίνει αναλόγως με τη συγκυρία. Όταν το κόμμα φερόταν να «φλερτάρει» δημοσκοπικά με μονοψήφια ποσοστά και το ΠΑΣΟΚ να προηγείται, το αφήγημα της δεύτερης θέσης ήταν μονόδρομος. Η πτώση του Νίκου Ανδρουλάκη στην τρίτη θέση προκάλεσε πολλά χαμόγελα στην Κουμουνδούρου με τον πρόεδρο να δίνει σήμα για ποσοστό καλύτερο από αυτό που πέτυχε τον περασμένο Ιούνιο. Η τελευταία μετατόπιση του προέδρου επανέφερε τον στόχο της νίκης, τον οποίο έβαζε, πιο δειλά και στην πρώτη περίοδο της προεδρίας του.

Με νούμερα δεν μιλούν καθόλου στο ΠΑΣΟΚ. Το δημοσκοπικό προβάδισμα απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ χάθηκε αν και ο Νίκος Ανδρουλάκης διαμηνύει πως θα βρεθεί στη δεύτερη θέση. Υπενθυμίζουν πως έχουν υποεκτιμηθεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Σίγουρα το κόμμα δεν μπορεί να συγκριθεί με το 7,7% του Μάιου του 2019 γιατί από τότε έχουν μεσολαβήσει οι τελευταίες κάλπες που το ποσοστό του ανέβηκε στο 11,84%. Εδώ και αρκετό καιρό η άνοδος του κινήματος ήταν «αναιμική» και έδειχνε να μην καρπώνεται τίποτα σημαντικό ούτε από τη φθορά της κυβέρνησης, αλλά ούτε και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βρέθηκε για ένα διάστημα, σύμφωνα με τις εταιρίες ερευνών στη δεύτερη θέση, όμως έδειχνε να μην πατάει γερά στα πόδια του. Σε κάθε περίπτωση αν στο ΠΑΣΟΚ βρεθούν κοντά στη ζώνη του 13% και χάσουν τη δεύτερη θέση την οποία φιλοδοξούσαν να κατακτήσουν, πολύ δύσκολα θα μπορούν να μιλήσουν για επιτυχία το βράδυ της 9ης Ιουνίου.

