Στο πειθαρχικό του ΣΥΡΙΖΑ η Έλενα Ακρίτα για τη στήριξή της σε υποψήφιο δήμαρχο της ΝΔ

Την παραπομπή της βουλευτή Επικρατείας Έλενας Ακρίτα στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, αποφάσισε ομόφωνα η Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας (ΝΕΒΑ) του κόμματος μετά τη δημόσια στήριξή της μέσα και από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, στον υποψήφιο δήμαρχο της ΝΔ, Δημήτρη Γαλάνη στην περιοχή του Ψυχικού και όχι στη δικηγόρο Μαρία Αποστολάκη που είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Πιστεύω και τιμώ τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των εκλογών. Ψηφίζω τον καλύτερο για την γειτονιά μου κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή της η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ η οποία είχε προκαλέσει εξ΄αρχής αρνητικά σχόλια σχετικά με το κατά πόσο η επιλογή της παραβιάζει ή όχι το καταστατικό του κόμματος.

Στο κείμενό τους τα μέλη της ΝΕΒΑ κάνουν λόγο μεταξύ άλλων για «σοβαρή παραβίαση στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας του κόμματος» και ζητούν από την Επιτροπή Δεοντολογίας να μεριμνήσει για «την αντιμετώπιση του προβλήματος, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του κόμματος».

Παράλληλα, θέτουν θέμα απόσυρσης της παραπομπής για διαγραφή των τεσσάρων στελεχών - Τζουμάκα, Βίτσα, Φίλη και Σκουρλέτη - τονίζοντας ότι αδυνατούν να καταλάβουν από πού αντλεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ «τη δυνατότητα να παραβιάζει κάθε άρθρο του καταστατικού, υλοποιώντας πρακτικές που είναι αντιδημοκρατικές και αυταρχικές», σημειώνοντας ότι «αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί παράλληλα ένα status quo, όπου ο θεσμός του προέδρου υπερβαίνει κάθε δημοκρατική λειτουργία που το Κόμμα μας ασπάζεται, σαν κόμμα της δημοκρατικής Αριστεράς».

Το κείμενο της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας

Άμεση απόσυρση πρότασης διαγραφών - Καταγγελία στην ΚΟ, την ΠΓ και παραπομπή στην επιτροπή δεοντολογίας της Έλενας Ακρίτα

1. O Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, με ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έθεσε εκτός κόμματος τέσσερα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αν και τελικά μετά από «δεύτερη ανάγνωση» οι «διαγραφές» έγιναν παραπομπή στην επιτροπή δεοντολογίας, σδυνατούμε να καταλάβουμε από πού αντλεί την δυνατότητα να παραβιάζει κάθε άρθρο του καταστατικού, υλοποιώντας πρακτικές που είναι αντιδημοκρατικές και αυταρχικές. Αυτή η συμπεριφορά δημιουργεί παράλληλα ένα status quo, όπου ο θεσμός του προέδρου υπερβαίνει κάθε δημοκρατική λειτουργία που το Κόμμα μας ασπάζεται, σαν κόμμα της δημοκρατικής Αριστεράς. Δυστυχώς, την αντικαταστατικη αυτή συμπεριφορά στήριξαν και δε διαχώρισαν την θέση τους αρκετά μέλη της πολιτικής ηγεσίας. Θέλουμε να τονίσουμε ότι από μόνη της αυτή η κίνηση είναι απόλυτα διχαστική.

Εισηγούμαστε την άμεση σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας με σκοπό την πολιτική συζήτηση της παραπομπής αυτών των διαγραφών. Όπως επίσης, ζητάμε από τον πρόεδρο Σ. Κασελακη την άμεση απόσυρση της παραπομπής για διαγραφή των τεσσάρων συντρόφων.

2. Εκ μέρους της ΝΕΒΑ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σας αποστέλλουμε την απόφαση της σχετικά με την σοβαρή παραβίαση στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας του κόμματος μας από την Βουλευτή Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, σύντροφο Έλενα Ακρίτα και σας παρακαλούμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας του κόμματος μας.

Στις 04.09.2023 η Νομαρχιακή Επιτροπή Βόρειας Αθήνας (Ν.Ε.Β.Α.) του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει εννέα (9) δημοτικά σχήματα στην περιοχή ευθύνης της. Ανάμεσα σε αυτά και το δημοτικό συνδυασμό «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ- ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» με υποψήφια δήμαρχο τη δικηγόρο Μαρία Αποστολάκη. Η απόφαση δημοσιεύθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, sites και blogs) της Βόρειας Αθήνας.

Με αισθήματα έκπληξης, απογοήτευσης και αγανάκτησης πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. για τη δημόσια στήριξη της βουλεύτριας Επικρατείας του κόμματός μας, συντρόφισσας Έλενας Ακρίτα, στον νυν δήμαρχο Ψυχικού – Φιλοθέης κ. Δημήτρη Γαλάνη.

Αποδοκιμάζουμε πολιτικά τη δημόσια στήριξη της σ. Ακρίτα, την οποία θεωρούμε αφενός πως βρίσκεται στον αντίποδα της βούλησης των μελών του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ., όπως εκφράστηκε με τις ομόφωνες αποφάσεις της Ο.Μ. Φιλοθέης – Ψυχικού και της Ν.Ε.Β.Α. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – Π.Σ. και αφετέρου πως είναι αντίθετη με τις αξίες, ιδέες και αυτοδιοικητικές προτεραιότητες του κόμματός μας!

Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό προοδευτικό κόμμα, που έχει θεσμικά όργανα, τα οποία και πρέπει να διασφαλίζουν τις αρχές και τις αξίες του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Επειδή ως Νομαρχιακή επιτροπή έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε την ενότητα, την αξιοπρέπεια και το κύρος του κόμματος, εισηγούμαστε την παραπομπή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της βουλεύτριας Επικρατείας του κόμματός μας, συντρόφισσας Έλενας Ακρίτα, για αντικαταστατική και αντικομματική συμπεριφορά.

