Στην πολιτική οι γέφυρες όσο δύσκολα χτίζονται τόσο εύκολα καταρρέουν. Το κλίμα στη συνάντηση του Στέφανου Κασσελάκη με τον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν πολύ καλό τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ο κοινοβουλευτικός βηματισμός που σχεδιάστηκε για τις υποκλοπές και τα Τέμπη έδιναν ένα πρώτο θετικό σήμα. Χωρίς πολλές υποσχέσεις, καθώς οι διαφορετικές στρατηγικές δεν επιτρέπουν άλλους συνειρμούς. Όλα γκρεμίστηκαν μετά τη χθεσινή αναφορά του Στέφανου Κασσελάκη για τον Κώστα Σημίτη. Η απάντηση στο ερώτημα γιατί δεν βρέθηκε στην εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν του δεν άρεσε καθόλου στη Χαριλάου Τρικούπη. «Τι δουλειά έχω ρε παιδιά εγώ με όσους έχουν σπαταλήσει τόσα δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού; Ξεχνάμε τη διαπλοκή αυτών των ετών; Μόνο εκσυγχρονισμός δεν ήταν». Από την Κουμουνδούρου διευκρινίζουν πως είχαν ενημερώσει τους διοργανωτές για τη μη παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Οι ισορροπίες ανάμεσα στα δυο κόμματα ανέκαθεν ήταν λεπτές. Το ΠΑΣΟΚ έβλεπε πάντα με «μισό μάτι» τις προσπάθειες προσέγγισής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ως ισχυρό κυβερνητικό κόμμα, από το 2015 και μετά, ήθελε να έχει την απόλυτη ηγεμονία στην κεντροαριστερά. Κέρδισε από το συνεχές «όχι» στον Αλέξη Τσίπρα «καίγοντας» την απλή αναλογική την οποία έτσι και αλλιώς δεν είχε στηρίξει το καλοκαίρι του 2016 η αείμνηστη Φώφη Γεννηματά. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει. Τα δύο κόμματα μπορεί να μην είναι ακόμα «ισόπαλα», ωστόσο οι διαφορές είναι πλέον πολύ μικρές. Ένα μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση σε στοχευμένες παρεμβάσεις, ειδικά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, θεωρείται επιβεβλημένο με βάση και τις μικρές κοινοβουλευτικές δυνάμεις που διαθέτουν. Πως αλλιώς θα καταγραφούν «ρωγμές» στην πανίσχυρη γαλάζια παράταξη.

Υπάρχει εκτίμηση για την επιθετική ρητορική που χρησιμοποίησε ο Στέφανος Κασσελάκης; Ήταν μια αχρείαστη, αυθόρμητη αναφορά ή αποτέλεσε προϊόν ζυμώσεων στον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου; Σίγουρα η απουσία του από την εκδήλωση δεν μπορεί να είναι τυχαία. Δεν αναμένεται να επηρεάσει τις κοινοβουλευτικές στοχεύσεις που έχουν τεθεί, παρόλα αυτά δημιουργούνται ερωτηματικά. Ο Παύλος Πολάκης, που είναι ένας εκ των «στρατηγών» του νέου εγχειρήματος στην αξιωματική αντιπολίτευση καταφέρεται συχνά πυκνά κατά του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη. Και χθες μετά την παρέμβαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχασε την ευκαιρία να συνταχθεί μαζί του: «Μπράβο Στέφανε! Δείξτε μου και μερικούς άλλους από τους "γνωστούς αγνώστους", ένθεν κακείθεν που έχουν κάνει τέτοια δήλωση!!! Υγ. αντιθέτως όταν κάποιοι από εμάς έβαζαν τον Σημίτη στη θέση του, τους έπιανε τεταρταίος πυρετός...».

Ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει αναμένεται να έχει και συνέχεια και ενδεικτικό είναι πως χθες ενεπλάκη και η κυβέρνηση μέσω του Παύλου Μαρινάκη καταδικάζοντας τη δήλωση του Στέφανου Κασσελάκη. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία μέσω του «Δικτύου» διοργάνωσε την τιμητική εκδήλωση για τον Κώστα Σημίτη σχολίασε: Αν στην εκδήλωση για τον Κώστα Σημίτη ερχόταν ο Σ.Κασσελάκης θα ήταν πολιτισμική ανατροπή αν απλά δεν ερχόταν ήταν αναμενόμενο το ότι δεν ήρθε και έβρισε χυδαία την διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ επι Σημίτη δημιουργεί αποστροφή στον κόσμο του κέντρου, αφού πριν έκανε το ίδιο με τον κόσμο της αριστεράς. Προσεχώς: ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ». Από εδώ και πέρα για τα δυο κόμματα η επικείμενη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, οι νέες δημοσκοπήσεις, αλλά και η κοινοβουλευτική τους δράση θα δείξουν το δρόμο για τις σχέσεις που θα οικοδομήσουν.

