Συνάντηση με τον τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαικής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά είχε σήμερα, Τετάρτη ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους ο κ. Κασσελάκης υπογράμμισε τη σημασία που έχει η προώθηση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού Συμφώνου, που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη, στην μείωση των βαρών των χωρών πρώτης υποδοχής όπως η Ελλάδα, στην προστασία των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλου και στην αντιμετώπιση των διακινητών. Τόνισε ότι ειδικά σε περίοδο κρίσης, η αλληλεγγύη στην φιλοξενία προσφύγων πρέπει να είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη και να βασίζεται σε σημαντικό αριθμό ετήσιων μετεγκαταστάσεων, αλλιώς δεν έχει αξία για τις χώρες πρώτης υποδοχής. Πρέπει να κατοχυρώνονται νόμιμες και ασφαλείς οδοί με δίκαιη κατανομή στις χώρες ΕΕ, όπως και ένας αποτελεσματικός ευρωπαικός μηχανισμός επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται άσυλο.



Παράλληλα, η νέα Συμφωνία πρέπει να προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των δικτύων διακινητών αλλά, κυρίως, στην προστασία των συνόρων με σεβασμό του διεθνούς δικαίου από τα κράτη μέλη, ώστε να μην επαναληφθούν τα εγκλήματα στην Λαμπεντούζα, στην Πύλο και στο Φαρμακονήσι. Τόνισε ότι στην ανωτέρω κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί και ο διάλογος για την αναθεώρηση της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

