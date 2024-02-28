Στο Εκλογοδικείο οι ενστάσεις για το κόμμα των Σπαρτιατών

Της Ιωάννας Μάνδρου

Eκδικάστηκαν στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, γνωστό ως Εκλογοδικείο, προσφυγές που έχουν κατατεθεί για τη νομιμότητα της συμμετοχής στο κοινοβούλιο του κόμματος των Σπαρτιατών.

Παρών ο επικεφαλής του κόμματος Βασίλειος Στίγκας, ο οποίος πήρε και το λόγο επιχειρώντας να αντικρούσει τις προσφυγές που κάνουν λόγο, ότι πίσω από τους Σπαρτιάτες βρίσκεται ο Ηλίας Κασιδιάρης και με την δική του συνδρομή το συγκεκριμένο κόμμα εισήλθε στη Βουλή, παραβιάζοντας την εκλογική νομοθεσία και πλήττοντας το κύρος των εκλογών.

Ο επικεφαλής των Σπαρτιατών ισχυρίστηκε, ότι δεν είναι αχυράνθρωποι του Κασιδιάρη, όπως το ίδιο έπραξαν και άλλοι δύο βουλευτές του εν λόγω κόμματος που ήταν παρόντες.

Ωστόσο οι δικηγόροι που υποστήριξαν τις προσφυγές, έκαναν εκτενή αναφορά στις παραβιάσεις της εκλογικής νομοθεσίας, υποστήριξαν ότι έχει πληγεί το κύρος των εκλογών με τη συμμετοχή των Σπαρτιατών και με την εν συνεχεία εκλογή τους ,και προς τούτο επικαλέστηκαν και την ποινική έρευνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με κλήσεις όλων των βουλευτών του κόμματος σε εξηγήσεις για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Ειδικότερα, ο συνταγματολόγος Κώστας Μποτόπουλος υποστήριξε μεταξύ άλλων, ότι με τον τρόπο που εισήλθαν οι «Σπαρτιάτες» στη Βουλή –με έμμεση συμμετοχή του καταδικασμένου Η. Κασιδιάρη, στον οποίο δυο φορές απαγορεύτηκε η συμμετοχή στις εκλογές και με την καθοριστική επίδρασή του τόσο στον εκλογικό αγώνα των «Σπαρτιατών» όσο και στην εκλογική τους απήχηση- επήλθε νόθευση της λαϊκής βούλησης, η οποία οφείλει να οδηγήσει σε έκπτωση των βουλευτών που εξελέγησαν βάσει αυτής. Τονίστηκε επίσης, ότι περί της αθέμιτης και παράνομης αυτής συμπεριφοράς δεν υπάρχουν απλώς ενδείξεις, αλλά καταλυτικά στοιχεία, όπως απορρέουν από τη σχετική αίτηση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για άρση της ασυλίας των Βουλευτών των «Σπαρτιατών» με την κατηγορία της «εξαπάτησης του εκλογικού σώματος» και στη συνέχεια από την εναντίον τους κίνηση ποινικής διαδικασίας. Ως προσφορότερος τρόπος αναπλήρωσης των βουλευτών των «Σπαρτιατών», εφόσον εκπέσουν, προβλήθηκε η κατάληψη των αντίστοιχων εδρών από τον πρώτο σε σταυρούς υποψήφιο του κόμματος που είχε το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο στη συγκεκριμένη εκλογική Περιφέρεια.

Η δίκη για το κόμμα διεξήχθη υπό την προεδρία της προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελίας Νίκα και στη σύνθεση του Δικαστηρίου μετείχαν οι πρόεδροι η αναπληρωτές τους από τον Αρειο Πάγο και το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή και από τα τρία ανώτατα δικαστήρια.

Συνολικά τις ενστάσεις εκδίκασαν 11 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί.

Οι ενστάσεις αφορούν σε ευθεία αμφισβήτηση για τη νομιμότητα συμμετοχής στη Βουλή των Σπαρτιατών με το επιχείρημα ότι κακώς μετείχαν στις εκλογές καθώς ο πραγματικός τους ηγέτης δεν ήταν ο Βασίλειος Στίγκας αλλά ο έγκλειστος της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης.

Η απόφαση θα εκδοθεί προσεχώς και ενδέχεται να οδηγήσει σε έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα τους βουλευτές του εν λόγω κόμματος. Τα σενάρια που μπορεί να υπάρξουν με βάση το σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία είναι από επανάληψη των εκλογών στις συγκεκριμένες εκλογικές περιφέρειες, σενάριο με μηδαμινές πιθανότητες μέχρι την αντικατάσταση από βουλευτές των λοιπών κομμάτων των βουλευτών του κόμματος Σπαρτιάτες που θα εκπέσουν. Σε αυτή την περίπτωση το κυβερνών κόμμα μπορεί να φθάσει τους 160 βουλευτές.

Παράλληλα με το Εκλογοδικείο όμως συνεχίζεται και η ποινική έρευνα που διενεργείται από την ίδια την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη για έκνομες ενέργειες στο κόμμα των Σπαρτιατών μετά τις δημόσιες καταγγελίες του επικεφαλής του κόμματος κ. Στίγκα που είχε μιλήσει για Greek Mafia και λοιπά και είχε αφήσει σαφείς αιχμές για ανάμειξη του Ηλία Κασιδιάρη στα του κόμματος.

Για το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης ήδη η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει καλέσει σε εξηγήσεις τους βουλευτές του, πλην Στίγκα διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

