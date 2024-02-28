Σταϊκούρας για Τέμπη: Δύο δεσμεύσεις προς τις οικογένειες των θυμάτων

«Σήμερα είναι μία ημέρα θλίψης και περισυλλογής για το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες τις δομές του. Το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, την 28η Φεβρουαρίου 2023, αποτέλεσε εθνική τραγωδία, που μας συγκλόνισε όλους» αναφέρει σε δήλωσή του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Και επισημαίνει «Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκ μέρους και του συνόλου των εργαζομένων του, εκφράζει την οδύνη της για τον χαμό τόσων συνανθρώπων μας, κυρίως νέων παιδιών, τη βαθιά θλίψη της προς τις οικογένειες των θυμάτων και την ειλικρινή συμπαράστασή της προς εκείνες και εκείνους που ταξίδευαν με τα μοιραία τρένα εκείνο το βράδυ.

Προς τις οικογένειες των θυμάτων, τους διασωθέντες, καθώς και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας καταθέτουμε την ισχυρή δέσμευσή μας απέναντι σε ένα διπλό καθήκον:

1ον Την ανεξάρτητη από τη δικαστική έρευνα, διερεύνηση από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) των συστημικών προβλημάτων ασφαλείας που οδήγησαν στο δυστύχημα, με σκοπό να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις, που θα συμβάλλουν στην αποτροπή σιδηροδρομικών ατυχημάτων στο μέλλον.

2ον Την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των σιδηροδρομικών μετακινήσεων. Ήδη, τον τελευταίο χρόνο, με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου, ολοκληρώθηκαν οι συμβάσεις που αφορούσαν στην εγκατάσταση των συστημάτων τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα.

Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται και λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα με το απαιτητικό έργο της αποκατάστασης των εκτεταμένων ζημιών, οι οποίες προκλήθηκαν στο δίκτυο τον Σεπτέμβριο του 2023, από την κακοκαιρία «Daniel».

«Κοινή συνισταμένη όλων των ενεργειών είναι η συνολική αναβάθμιση του ελληνικού σιδηρόδρομου και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του» τονίζει ο υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας .

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

