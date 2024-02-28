Η Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας με 46 ψήφους «υπέρ» και 54 «κατά» απέρριψε σήμερα Τετάρτη την τροπολογία που κατέθεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης , το εθνικιστικό VMRO-DPMNE, για την παράταση της ισχύος των παλαιών διαβατηρίων πολιτών της χώρας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Τα παλαιά διαβατήρια αναγράφουν «Δημοκρατία της Μακεδονίας»

Κατά της τροπολογίας ψήφισαν οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αναφέροντας ότι η τροπολογία αυτή έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 118 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα και οι οποίες έχουν κυρωθεί από τη Βουλή (Συμφωνία των Πρεσπών) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εσωτερικής έννομης τάξης και δεν δύνανται να τροποποιηθούν με άλλο νόμο.

Σημειώνεται ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2024 έπαψαν να ισχύουν τα διαβατήρια στα οποία αναγραφόταν η παλαιότερη ονομασία της χώρας «Δημοκρατία της Μακεδονίας», στη βάση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Επεξηγηματικά, στις 12 Φεβρουαρίου 2024 συμπληρώθηκαν πέντε χρόνια αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία των Πρεσπών και βάσει της συμφωνίας, εντός του διαστήματος αυτού, οι πολίτες της χώρας πρέπει να αντικαταστήσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, αν θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ώστε σε αυτά να αναγράφεται το νέο όνομα του κράτους: Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί περίπου 1.370.000 νέα διαβατήρια, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου ακόμη 400.000 πολίτες δεν έχουν κατορθώσει να αντικαταστήσουν τα παλαιά τους διαβατήρια, λόγω οργανωτικών προβλημάτων και έλλειψης υλικοτεχνικών υποδομών των αρμόδιων αστυνομικών αρχών, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά παράπονα από πολίτες που προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα παλαιά τους διαβατήρια και δεν μπορούν. Το όλο θέμα με την αναστάτωση σχετικά με την αντικατάσταση των ταξιδιωτικών εγγράφων πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Όσοι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας δεν έχουν αντικαταστήσει τα παλαιά τους διαβατήρια δεν μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, με εξαίρεση χώρες με τις οποίες η Βόρεια Μακεδονία έχει διμερείς συμφωνίες για διέλευση των συνόρων με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας (Σερβία, Αλβανία, Κόσοβο).

Επίσης, η Ελβετία έχει γνωστοποιήσει ότι προς το παρόν αναγνωρίζει ακόμη τα παλαιότερα διαβατήρια πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας.

Για το θέμα της αντικατάστασης των διαβατηρίων στη Βόρεια Μακεδονία, η διπλωματική αντιπροσωπεία της ΕΕ στα Σκόπια ανέφερε σήμερα ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει να σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες.

«Είναι σημαντικό η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει να σέβεται τις διεθνείς συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεών της για την αντικατάσταση των ταξιδιωτικών εγγράφων που εμπεριέχονται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Υπενθυμίζουμε ότι η αναγνώριση ταξιδιωτικών εγγράφων που εκδίδονται από τρίτες χώρες (σ.σ. όπως από τη Βόρεια Μακεδονία) είναι ευθύνη κάθε κράτους- μέλους (της ΕΕ) ξεχωριστά» αναφέρεται σε απάντηση της διπλωματικής αντιπροσωπείας της ΕΕ στα Σκόπια προς το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Μακεδονίας «ΜΙΑ», σχετικά με τη θέση της ΕΕ για την τροπολογία που είχε καταθέσει το VMRO-DPMNE για την παράταση της ισχύος των ταξιδιωτικών εγγράφων μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

