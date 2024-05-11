Oλοένα και σφίγγει ο κλοιός γύρω από τη Ράφα. Ο στρατός του Ισραήλ πετώντας φυλλάδια ζήτησε σήμερα από τους κατοίκους και άλλων συνοικιών της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, να απομακρυνθούν από εκεί, και να μετακινηθούν στη «διευρυμένη ανθρωπιστική περιοχή» στην αλ Μαουάσι, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο Χ εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, Avichay Adraee.

Πρόκειται για τις περιοχές: Ταλ αλ-Ζαατάρ, αλ-Νουρ, Εζμπέτ Μλιν, αλ - Ραγντα, αλ-Νούζα, αλ Τζαρν, αλ-Νάχντα, αλ-Ζουχούρ, το στρατόπεδο της Τζαμπάλια και το έργο Μπέιτ Λάχια.

Νωρίτερα σήμερα, εκδόθηκαν εντολές εκκένωσης για την αλ Σαμπούρα και την περιοχή γύρω από το νοσοκομείο του Κουβέιτ.

Τα φυλλάδια που μοιράζονται και ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν

Οι νέες οδηγίες προς τους κατοίκους υποδηλώνουν ότι μια επερχόμενη επίθεση θα οδηγήσει τον Ισραηλινό Στρατό στο κέντρο της Ράφα, απειλώντας με καταστροφή και εκτοπισμό πολλών περισσότερων, και πιθανή προέλαση σε ολόκληρη την πόλη, ακόμα και χωρίς την στήριξη των ΗΠΑ.

Αψηφώντας τις διεθνείς προειδοποιήσεις ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από την Τρίτη επιχειρήσεις στο ανατολικό τμήμα της Ράφα και έθεσε υπό τον έλεγχό του το συνοριακό πέρασμα με την Αίγυπτο που βρίσκεται εκεί, κλείνοντας μια νευραλγική είσοδο στον θύλακα για τα κομβόι που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια. Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι θα συνεχίσει «την αντιτρομοκρατική επιχείρηση ακριβείας» σε κάποιες περιοχές της ανατολικής Ράφα και πρόσθεσε ότι «εξουδετέρωσε τρομοκρατικούς πυρήνες».

Νωρίς σήμερα το πρωί ομάδες του AFP έκαναν λόγο για πλήγματα σε διάφορους τομείς της Λωρίδας της Γάζας, μετά την εκτίμηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στον θύλακα όπου ο πόλεμος μαίνεται εδώ και περισσότερους από επτά μήνες.

Περίπου 150.000 πολίτες, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό έχουν αποχωρήσει από τη Ράφα τις τελευταίες ημέρες ενώ ο ΟΗΕ αναφέρει ότι περίπου 110.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη από τη Δευτέρα.

«Όπου κι αν κοιτάξεις τώρα στη Δυτική Ράφα σήμερα το πρωί, οι οικογένειες μαζεύουν βαλίτσες. Οι δρόμοι είναι αισθητά άδειοι» έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Λουίζ Γουότερτζ, υπεύθυνη επικοινωνίας της UNRWA μετά την νέα εντολή που δόθηκε από τον ισραηλινό στρατό για εκκένωση.

Everywhere you look now in west #Rafah this morning, families are packing up. Streets are significantly emptier; @unrwa estimates 150,000 people have now fled Rafah.



New areas have been issued evacuation orders towards central #Rafah in south #Gaza AND #Jabalia in North #Gaza pic.twitter.com/bolQsVQSJL — Louise Wateridge (@UNWateridge) May 11, 2024

Οι ΗΠΑ λένε ότι το Ισραήλ μπορεί να παραβίασε το διεθνές δίκαιο

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ κρίνουν ότι είναι «εύλογο να εκτιμήσουν» πως το Ισραήλ παραβίασε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στη Γάζα, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καταλήξουν οριστικά σε αυτό το συμπέρασμα, οπότε κατά συνέπεια θα συνεχίσουν να παραδίδουν όπλα στη χώρα, ανέφερε η έκθεση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Είναι «λογικό να εκτιμηθεί» ότι τα όπλα που προμήθευσαν οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπους «ασυνεπείς» με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η έκθεση υποβλήθηκε στο Κογκρέσο την Παρασκευή μετά από καθυστέρηση.

Στήριξη του ΟΗΕ

Παράλληλα μεγάλη πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποφάσισε ότι οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει να γίνουν πλήρες μέλος του οργανισμού και τους προσέφερε επιπλέον δικαιώματα.

Το σχέδιο απόφασης που παρουσίασαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθετήθηκε με 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά (ΗΠΑ, Ισραήλ, Ουγγαρία, Τσεχία, Αργεντινή, Παλάος, Ναούρου, Μικρονησία, Παπούα Νέα Γουινέα) και 25 αποχές (κυρίως από τον Καναδά, τη Βρετανία και πολλές χώρες της ΕΕ, ανάμεσά τους η Ιταλία και η Γερμανία).

Το σχέδιο απόφασης «παρατηρεί ότι το κράτος της Παλαιστίνης πληροί τους όρους για να γίνει μέλος» του ΟΗΕ και «θα έπρεπε να γίνει δεκτό στον Οργανισμό». Ζητεί επίσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας «να επανεξετάσει θετικά το θέμα».

Όμως οι ΗΠΑ προειδοποίησαν χθες ότι αν το ζήτημα επιστρέψει στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θα ασκήσουν και πάλι βέτο, όπως είχαν κάνει τον Απρίλιο.

Με την προοπτική αυτή, το σχέδιο απόφασης προσφέρει «κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να δημιουργεί προηγούμενο» σειρά «επιπλέον δικαιωμάτων και προνομίων» στους Παλαιστίνιους από την 79η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τον Σεπτέμβριο.

«Έχω βρεθεί εκατοντάδες φορές σε αυτό το ημικύκλιο, συχνά σε τραγικές συνθήκες, αλλά καμία δεν συγκρίνεται με αυτό που ζει σήμερα ο λαός μου», δήλωσε ο Παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριάντ Μάνσουρ.

«Έχω βρεθεί εκατοντάδες φορές σε αυτό το ημικύκλιο, αλλά ποτέ για μια πιο σημαντική ψηφοφορία από τη σημερινή, ιστορική», πρόσθεσε, ενώ από τη Ραμάλα η Παλαιστινιακή Αρχή εξέφραζε την ικανοποίησή της για μια ψηφοφορία που αποδεικνύει ότι «η Παλαιστίνη (…) αξίζει» να είναι πλήρες μέλος του ΟΗΕ.

Και η Χαμάς χαιρέτισε την απόφαση, θεωρώντας την «επαναβεβαίωση της διεθνούς αλληλεγγύης προς τον λαό μας».

Ωστόσο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας προκάλεσε την οργή του Ισραήλ. «Η βία αποδίδει», σχολίασε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς στο Χ, εκτιμώντας ότι ο ΟΗΕ αντάμειψε τη Χαμάς για την επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου.

«Με αρρωσταίνει», δήλωσε ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Γκιλάντ Ερντάν. «Με αυτό το νέο προηγούμενο μπορεί να δούμε εκπροσώπους του Νταές (σ.σ. αραβικό ακρωνύμιο του Ισλαμικού Κράτους) ή της Μπόκο Χαράμ να κάθονται μεταξύ μας», κατήγγειλε.

«Κάνετε κουρέλι τη Χάρτα (του ΟΗΕ), ντροπή σας!», τόνισε ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.