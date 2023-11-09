Φρέντης Μπελέρης: «Ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας παραδέχεται ότι χρηματίστηκε»

Στην καταγγελία ότι ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας σε βάρος του παραδέχθηκε πως χρηματίστηκε από την αστυνομία της Αλβανίας προχώρησε ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντης Μπελέρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, από τις φυλακές Δυρραχίου, όπου κρατείται προφυλακισμένος.

«Η υπόθεση είναι μια στημένη πολιτική υπόθεση, καθοδηγούμενη από ένα χέρι, όπως φαίνεται», λέει αρχικά. «Η παραδοχή και του μάρτυρα και του διευθυντή της αστυνομίας ότι ο μάρτυρας χρηματίσθηκε, σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα θα σήμαινε και τη λήξη της δικαστικής υποθέσεως. Το πιο συνταρακτικό που βγήκε από την ακροαματική διαδικασία στοιχείο είναι ότι η εισαγγελία δεν γνώριζε κι αυτήν την αμοιβή που είχε δώσει η αστυνομία», ανέφερε.

Ο Φρέντης Μπελέρης σχολίασε και το αίτημα του βασικού μάρτυρα να εξεταστεί κεκλεισμένων των θυρών. «Ήταν άλλη μια παρανομία από την πλευρά της έδρας, κάτι που δεν προβλέπεται από την δικονομία. Του κάνανε αυτή τη χάρη. Επικαλέστηκε ψέματα ότι απειλείται η ζωή του. Του κανε την χάρη η εισαγγελία, ώστε να μην δεχθεί την πίεση από τον κόσμο να καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών».

Ο εκλεγμένος Δήμαρχος Χειμάρρας σχολίασε και την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης από το Ανώτατο Δικαστήριο στο αίτημα του για χορήγηση ειδικής άδειας για να ορκιστεί. «Η τάση αυτή δείχνει ότι κάθε άλλο μιλάμε παρά για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Το ότι δεν μου δίνουν την άδεια και με κρατούν ως προφυλακισμένο έχει ως στόχο να μην αναλάβω τα καθήκοντα».

Ο Φρέντης Μπελέρης στέλνει και το δικό του μήνυμα προς τον λαό της Χειμάρρας που τον εξέλεξε Δήμαρχο. «Είναι άλλη μια μάχη που πρέπει να δώσουμε μαζί. Τους ζητώ να κάνουν Υπομονή πάντα το δίκαιο κερδίζει!».

Την ίδια ώρα, το ζήτημα της προφυλάκισης του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρη θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση προόδου για την Αλβανία, υπογραμμίζοντας ότι η προφυλάκισή του «εγείρει σοβαρές ανησυχίες» και ότι έχει προκαλέσει διμερείς εντάσεις με την Ελλάδα.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο, που παρουσιάσαμε ακούγεται η κατάθεση του βασικού μάρτυρα κατηγορίας ο οποίος στην ερώτηση του δικηγόρου του Μπελέρη, εάν έλαβε αμοιβή, απαντά καταφατικά. «Ναι, έλαβα μια ανταμοιβή γι' αυτή τη δουλειά από την κρατική αστυνομία» παραδέχεται.

Ηχητικό ντοκουμέντο: Η στιγμή όπου ο βασικός μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση Μπελέρη, αποδέχεται πως πληρώθηκε από την αστυνομία για τις υπηρεσίες του.

Κακή παράσταση, κακοί πρωταγωνιστές, κακός σκηνοθέτης... pic.twitter.com/xEZV74krTi — Himara.gr (@HimaraGr) November 8, 2023

