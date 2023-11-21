Ανδρουλάκης: Ο Ερντογάν θα έρθει στην Αθήνα να κάνει ό,τι έκανε και στο Βερολίνο, δεν αλλάζει

«Ο Ερντογάν έδειξε ποιος είναι στο Βερολίνο. Δεν αλλάζει ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν μιλάει ως εκπρόσωπος μιας ομάδας χωρών οι οποίες αντιπαρατίθενται ευθέως ή πλαγίως με τη Δύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Tα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης σχετικά με την επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου της Τουρκίας στην Αθήνα, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου Μαρίας Νικόλτσιου, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο THESSALONIKI SUMMIT, που οργανώνουν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Φόρουμ των Δελφών.

«Ο Ερντογάν θα έρθει να κάνει εδώ ότι έκανε στο Βερολίνο. Αυτό έχουμε γείτονα όμως και πρέπει για μένα η Ελλάδα πέρα από τα επικοινωνιακά, τις στρακαστρούκες που θα γίνουν εκατέρωθεν, να χαράξει μία μακροπρόθεσμη στρατηγική. Ένα νέο Ελσίνκι. Όπως ο Σημίτης έβαλε "καρότο" την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέτυχε την ένταξη της Κύπρου, εμείς ως "καρότο" βάζουμε την αναβάθμιση της τελωνειακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας. Αν θέλει η Τουρκία να αναβαθμιστεί, να υπάρχουν ενσωματωμένες κυρώσεις οι οποίες θα ενεργοποιούνται όταν υπάρχει παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου σε βάρος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταπάτηση θεμελιωδών κανόνων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας. Μπορεί να γίνει; Εγώ πιστεύω ότι είναι μονόδρομος να χαράξουμε μία τέτοια στρατηγική», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης.

Προτεραιότητά μου η ανανέωση του ΠΑΣΟΚ με πρόσωπα από τα σπλάχνα της παράταξης

Σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν δεύτερο το ΠΑΣΟΚ ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε ότι δεν πανηγυρίζουν στο κόμμα και σημείωσε: «Για μας ανοίγει ένας νέος κύκλος που έχουμε χρέος να τον υπηρετήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια. Ο στόχος είναι να υπάρχει μία ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Μία αντιπολίτευση γόνιμη, μία αντιπολίτευση η οποία θα οικοδομήσει μία εναλλακτική πρόταση εξουσίας, προοδευτική η οποία θα βασίζεται σε ένα σχέδιο που θα αφορά όλα τα μεγάλα ζητούμενα και τις προκλήσεις της χώρας».

Σε ερώτηση αν θα έμπαινε σε συζήτηση με στελέχη όπως ο Αλέξης Χαρίτσης και η Έφη Αχτσιόγλου εφόσον αποχωρήσουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι ο ίδιος ανανέωσε το ΠΑΣΟΚ με πρόσωπα που ήταν μέσα στο ΠΑΣΟΚ και η προτεραιότητά του είναι να συνεχίσει την ανανέωση με πρόσωπα από τα σπλάχνα της παράταξης και έχουμε πρόσωπα οι οποίοι είναι οι «άριστοι κάθε χρήσης».

«Εγώ δεν προσφέρω καρέκλες. Δεν πρόκειται να κάνω ούτε αυτό που έκαναν Μητσοτάκης, ούτε αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Αν θέλουμε να έχουμε κάποιες συμμαχίες αυτές θα γίνουν με όρους τους πολιτικούς και όχι όρους εξουσίας. Το κάλεσμα είναι πολιτικό και προς την κοινωνία και προς ανθρώπους τής ευρύτερης Κεντροαριστεράς, του προοδευτικού Κέντρου, της ανανεωτικής Αριστεράς. Οικοδομήθηκαν κόμματα και στρατηγικά σχέδια στη χώρα με οπορτουνιστικούς όρους, είδαμε τα αποτελέσματα στον ΣΥΡΙΖΑ, Είμαι σίγουρος ότι θα τα δούμε και στη Νέα Δημοκρατία» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

"Χάδι" στους μεγάλους φοροφυγάδες το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Σχετικά με το πρόβλημα της ακρίβειας είπε ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά και «η κυβέρνηση κάνει τον τροχονόμο σε συμφέροντα κερδοσκόπων».

Πρότεινε την αναστολή ή κατάργηση της Golden Visa για ακίνητα, περιορισμό στη βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών, πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας και ενεργοποίηση του πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας.

Χαρακτήρισε το φορολογικό νομοσχέδιο "χάδι" της κυβέρνησης στους μεγάλους φοροφυγάδες.

Για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι «μιλάει λες και έγινε πρωθυπουργός τους τελευταίους μήνες, ενώ είναι όσο διάστημα ήταν και ο Τσίπρας».

Με το Fly Over αρχίζει και η ταλαιπωρία των Θεσσαλονικέων

Για τον οδικό άξονα Fly Over στη Θεσσαλονίκη είπε ότι αρχίζει το έργο και μαζί αρχίζει και η περιπέτεια για τους κατοίκους της πόλης.

Επισήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ από το 2012 είχε καταθέσει μία ολιστική πρόταση για το κυκλοφοριακό που περιλάμβανε το Fly over αλλά πριν από αυτό την κατασκευή του εξωτερικού δακτυλίου.

Είπε ακόμα ότι η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δεινή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

