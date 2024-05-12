Ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξήρε τη φετινή ομάδα της Ρεάλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος λόγων των αντιξοοτήτων που αντιμετώπισε στη διάρκεια της σεζόν. Ο πρόεδρος της «βασίλισσας» στη φιέστα για τον τίτλο υποσχέθηκε πως η ομάδα του θα κάνει το παν για να κατακτήσει και το Champions League, στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» την 1η Ιουνίου.

«Αυτό είναι το 36ο μας πρωτάθλημα και είναι πολύ ξεχωριστό, γιατί το κατακτήσαμε με την αξία μας, όπως και όλα όσα έχουμε πάρει στα 122 χρόνια της ιστορίας μας. Υπηρετώντας τις αξίες της ταπεινότητας, του σεβασμού, της αλληλεγγύης και του fair play. Είναι πολύ δύσκολο να αντιπαρέλθεις τις δυσκολίες που είχαμε εμείς φέτος με τόσους τραυματισμούς, αλλά τα καταφέραμε. Χάσαμε παίκτες αξίας όπως ο Μιλιτάο, ο Κουρτουά και ο Αλάμπα, αλλά αυτή η ομάδα κατάφερε να ξεπεράσει κάποιες καταστάσεις που έδειχναν αδιέξοδες. Η Ρεάλ κόντρα σε όλα αυτά έδειξε πως είναι διψασμένη για τίτλους και τα κατάφερε, υπό την καθοδήγηση του Κάρλο Αντσελότι, που ήδη είναι ένας από τους κορυφαίους προπονητής στην ιστορία μας. Η ιστορία του συλλόγου μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε να κερδίζουμε και να μεγαλώνουμε τον θρύλο της Ρεάλ. Να μην αμφιβάλλει κανείς πως θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το 15ο Champions League», τόνισε.

Ένα από τα highlight της ομιλίας ήταν όταν ο Πέρεθ ρώτησε το συγκεντρωμένο πλήθος «ποιον να φέρουμε τώρα;» και από κάτω ακούστηκαν φωνές για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Η αντίδρασή του; Απλώς χαμογέλασε.

