«Το ΚΚΕ, ανεξάρτητα ποιος είναι Γενικός Γραμματέας, έχει διαχρονικά καταγγείλει τα δίκτυα τα οποία είτε παράνομα είτε "νόμιμα" με επωνυμία και ΑΦΜ, επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν και να εκπορνεύσουν νέες γυναίκες και άνδρες.

Το ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ συνδέθηκε με το γεγονός αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, καθώς εδώ και χρόνια σε διάφορες χώρες του κόσμου ολόκληρες εταιρείες με αντίστοιχες πλατφόρμες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν φοιτήτριες και φοιτητές που προσπαθούν να αποπληρώσουν τα δάνεια για τις σπουδές τους.

Αυτή είναι η πραγματικότητα κι όσοι προσπαθούν να την κρύψουν κάτω από το χαλί, είναι το λιγότερο υποκριτές!» δήλωσε η Αλέκα Παπαρήγα «με αφορμή την αναφορά της υφυπουργού Παιδείας στο όνομά της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

