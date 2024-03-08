Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συμμετείχε, χθες, από κοινού με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, σε τηλεδιάσκεψη για την Ουκρανία, κατόπιν πρόσκλησης των Γάλλων Υπουργών Εξωτερικών και Ενόπλων Δυνάμεων.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της Διάσκεψης για την Ουκρανία, που οργάνωσε, την περασμένη εβδομάδα, στο Παρίσι, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron.

Κατά την παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέδειξε την πολυεπίπεδη αρωγή της Ελλάδας προς την Ουκρανία, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το επεισόδιο της ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού και υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του συντονισμού και της συνεργασίας για την στήριξη της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.