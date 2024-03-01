Στην Αττάλεια ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

Στην Αττάλεια βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, προσκεκλημένος σε διπλωματικό φόρουμ.
Ο κ. Λαβρόφ θα έχει συναντήσεις με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης από την Αττάλεια.
Η Τουρκία περίμενε εδώ και καιρό επίσκεψη του Ρώσου προέδρου, ωστόσο αντ' αυτού επισκέπτεται τη Ρωσία ο Λαβρόφ, ο οποίος θα έχει τις επαφές και θα μιλήσει στο διπλαμωτικό φόρουμ.
Ερντογάν: Η οικονομία μας σπάει ρεκόρ
«Η οικονομία μας σπάει ρεκόρ. Έχουμε ΑΕΠ 1,1 τρισ. δολάρια» ανέφερε ο Ερντογάν τονίζοντας ότι η Τουρκία αναπτύχθηκε με μεγαλύτερο ποσοστό από τις χώρες της ΕΕ.
«Πέρυσι, παρά τους σεισμούς και άλλα προβλήματα, η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε με 4,5% και έτσι βάλαμε την υπογραφή μας σε μια μεγάλη επιτυχία. Πού είναι πως η οικονομία δεν πάει καλά; Ορίστε. Με αυτό το δεδομένο, η οικονομία μας κατάφερε να έχει ανάπτυξη τα τελευταία 13 τρίμηνα. Με αυτό το ποσοστό είμαστε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Ξέρετε πόσο είναι ο Ακαθάριστο Εθνικό ΠροΪόν μας; 1 τρισεκατομμύριο 119 δισεκατομμύρια δολάρια , έτσι ξεπέρασε το όριο του ενός τρισ. δολαρίων. Εσείς στην αντιπολίτευση ...λέγατε πως υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει φωτιά στην οικονομία. Τι έγινε;» ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.
Ερντογάν: «Η Γαλλία υποστηρικτής της τρομοκρατίας»
Αντίδραση του προέδρου της Τουρκίας για στήριξη των Κούρδων της Συρίας
«H Γαλλία έγινε σχεδόν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της τρομοκρατίας. Τα κατάφερε; Δεν τα κατάφερε. Εμείς τι κάναμε; Θάψαμε και καταστρέψαμε ,όλα τα καταφύγια της Lafarge στη βόρεια Συρία. Δεν σταματάμε!» είπε ο Ερντογάν.
Η Τουρκία πιέζει για τη συμπαραγωγή των F-16
Θέλει να επιταχ;yνει τις διαδικασίες παραγωγής. Η Άγκυρα προσπαθεί και για Eurofighter
Τηλεοπτικός σταθμός NTV: «H Tουρκία έχει ένα αίτημα και για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των F-16 όπως και για την αγορά των μαχητικών. Για να προχωρήσουν και τα δυο προγράμματα πιο γρήγορα η Τουρκία ζήτησε και ο εκσυγχρονισμός αλλά και η παραγωγή των μαχητικών να γίνουν στην Τουρκία. Οι πηγές του υπουργείου Άμυνας δηλώνουν πως το αίτημα υπάρχει.Το σημαντικό όμως είναι πως απο τις ΗΠΑ έφτασε η επιστολή αποδοχής του αιτήματος αποδοχής ης Τουρκίας για τα. F-16. Όλα θα εξεταστούν απο τις αρμόδιες αρχές. Όμως να πούμε πως η Άγκυρα εξακολουθεί να προσπάθεί για την ενδιάμεση λύση κι αυτή είναι τα. Εurofighter. Oι πηγές στο υπουργείο Άμυνας υπενθυμίζουν την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και αναφέρουν πως η Τουρκία εξακολουθεί να περιμένει την έγκριση της Γερμανίας σχετικά με την κοινοπραξία του Eurofighter».
Στην Αττάλεια ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Λαβρόφ
Συνάντηση με Ερντογάν και Φιντάν στο πλαίσιο διπλωματικού φόρουμ
Τούρκοι αναλυτές: «Η Ελλάδα θα πάρει τα F-35 το 2030»
«Το ΚΑΑΝ θα είναι η απάντηση σε αυτό για να φέρει ισορροπίες στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο»
Εράι Γκιουτσουλέρ, πρόεδρος Κέντρου Ερευνών ASAM: «Τα F-35 στην Ελλάδα θα παραχωρηθούν περίπου το 2030. Ενώ το δικό μας Kaan θα είναι έτοιμο περίπου το 2027 ή το 2028 και αρχικά θα παραδοθούν δυο μοίρες. Το Κaan θα είναι ανώτερο του F-35 θα είναι 5ης γενιάς και ίσως 5+ και με αυτόν τον τρόπο οι στρατιωτικές ισορροπίες θα συνεχίσουν να παραμένουν υπέρ της Τουρκίας και στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο.Thn υποδομή αυτού θα την χτίσουν τα F-16 όπως και τα οπλικά συστήματα που τα συνοδεύουν και παραχωρούν οι ΗΠΑ».
