Για τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν νέα πτώση του ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις ευρωεκλογές αλλά και για τους υπεύθυνους του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών μίλησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης, στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο κ. Αρβανίτης επισήμανε ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το βασικό θέμα στις εκπομπές, δεν θα ανεβαίνει το κόμμα. «Από την στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ σταματήσει να τροφοδοτεί την ειδησεογραφία με τα εσωτερικά θα ανέβουμε» είπε χαρακτηριστικά ο ευρωβουλευτής ενώ εκτιμά ότι η ΝΔ δεν πιάσει το 41% αφού υπάρχει μια εμφανής πτώση της κυβέρνησης δημοκοπικά.

«Το βασικό θέμα είναι πόσο απέχει ο δεύτερος από το πρώτο» συνέχισε ο κ. Αρβανίτης και εκτιμά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι καθαρά δεύτερος.

Όσον αφορά την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν το συνέδριο του κόμματος ο κ. Αρβανίτης ανέφερε «Και εγώ πίστευα ότι ο Τσίπρας θα έπρεπε να ήταν στο συνέδριο και να πει αυτά που ήθελε» ενώ σχετικά με την τοποθέτησή του είπε ότι αυτό που ήθελε να πει ο κ. Τσίπρας ήταν «σοβαρευτείτε όλοι».

Για το δυστύχημα στα Τέμπη ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε πως «υπάρχει απόλυτη συγκάλυψη» και πως πρόκειται για ποινικό αδίκημα.

Όπως ειπε «ο πολιτικά υπεύθυνος και ποινικά ήταν ο κ. Καραμανλής, ήταν ο υπουργός που είχαμε πέντε χρόνια. Απορώ ποια ήταν αυτά τα συμφέροντα και τι καλύπτουν τον κ. Καραμανλή που δεν του επιτρέπουν να πάει στο δικαστήριο. Θέλουμε να πάει στο δικαστήριο και αυτός και προηγούμενος υπουργός για να δώσουν καταθέσεις».



Πηγή: skai.gr

