«Η αδιανόητη ευκολία με την οποία εκστομίζει ψέματα ο κύριος Κώστας Καραμανλής είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο του ιδίου, αλλά και της κυβέρνησης του» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την σημερινή συνέντευξη του πρώην υπουργού Μεταφορών στον ΣΚΑΪ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει:

«Παρασυρόμενος προφανώς από την «αποθέωση» που γνώρισε από τους υπόλοιπους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ντροπιαστική του ομιλία στο κοινοβούλιο, σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη συνέχισε να αρνείται τις τεράστιες ευθύνες του για το έγκλημα των Τεμπών.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο να υποστηρίξει ψευδέστατα πως δεν είχε καμία προειδοποίηση για ατυχήματα! Ζήτησε μάλιστα στον αέρα να του φέρουν «ένα χαρτί, ένα χαρτί, που να λέει πως εμείς προειδοποιούμε πως θα γίνει ένα τέτοιο μεγάλο ατύχημα».

Κι αφού το ζήτησε ο πρώην Υπουργός και νυν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, εμείς οφείλουμε να του το δώσουμε».

Το κόμμα παραθέτει το βίντεο της συνέντευξης του, αλλά και της απάντησης που έλαβε από την υποψήφια Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Δώρα Αυγέρη στον ΣΚΑΪ, καθώς και το σχετικό έγγραφο.

Πηγή: skai.gr

