Στ. Κασσελάκης: Η κυβέρνηση που επί των ημερών της ντράπηκε και η ντροπή

Την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή σχολιάζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, παραθέτοντας σχετικό απόσπασμα.

«'Δεν ντρέπεστε' και υψωμένο το δάχτυλο. Η αλαζονεία της εξουσίας. Η κυβέρνηση που επί των ημερών της ντράπηκε και η ντροπή» σημειώνει και καταλήγει:

«ΥΓ: Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, οι δύο πιο στενοί σας συνεργάτες γιατί αποπέμφθηκαν, αφού εκτελούσαν εντολές σας από τον Καναδά;».

Πηγή: skai.gr

