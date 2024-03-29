Στ. Κασσελάκης: Η κυβέρνηση που επί των ημερών της ντράπηκε και η ντροπή

Την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή σχολιάζει με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, παραθέτοντας σχετικό απόσπασμα.
«'Δεν ντρέπεστε' και υψωμένο το δάχτυλο. Η αλαζονεία της εξουσίας. Η κυβέρνηση που επί των ημερών της ντράπηκε και η ντροπή» σημειώνει και καταλήγει:
«ΥΓ: Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, οι δύο πιο στενοί σας συνεργάτες γιατί αποπέμφθηκαν, αφού εκτελούσαν εντολές σας από τον Καναδά;».
