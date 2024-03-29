Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με δηλώσεις του πριν ξεκινήσει η ΚΟ του κόμματος.

«Στο ερώτημα που πλανάται «αν υπάρχει αντιπολίτευση», το ΠΑΣΟΚ απάντησε χθες: Ναι, υπάρχει αντιπολίτευση και φέρνει αποτελέσματα όταν λειτουργεί με σοβαρότητα και στιβαρότητα, χωρίς επικοινωνιακά σόου.

Με την πρωτοβουλία που πήρα για πρόταση δυσπιστίας, ο κ. Μητσοτάκης έχασε δύο από τους στενότερούς του συνεργάτες, αποδεικνύοντας ότι ο πυρήνας της διαφθοράς βρίσκεται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου».

Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο ζήτημα των Τεμπών τονίζοντας:« Βεβαίως, δεν απάντησε στα τρία ερωτήματα τα οποία μας οδήγησαν στην πρόταση δυσπιστίας, που ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι στο έγκλημα των Τεμπών.

Τα επαναλαμβάνω: Ποιος την ώρα που χάσαμε 57 συνανθρώπους μας, είχε την προτεραιότητα να πάρει πριν τη δικαιοσύνη και την αστυνομία τους επίμαχους διαλόγους, να τους χαλκεύσει και μετά να τους δώσει σε ένα φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη; Αυτό το αδίστακτο χέρι, πρέπει να μάθουμε ποιο είναι. Γι’ αυτό, επειδή ο κ. Μητσοτάκης δεν απάντησε, τη Δευτέρα το πρωί θα είμαι στον Άρειο Πάγο. Γιατί πρέπει να υπάρξει έρευνα, άπλετο φως, και ο ελληνικός λαός να μάθει την αλήθεια.

Ποιοι είναι αυτοί που είχαν την προτεραιότητα εκείνο το βράδυ, να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τον κατώτατο μισθό, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε: «Ο κατώτατος μισθός έπρεπε να είχε αυξηθεί καιρό τώρα. Όμως, η ονομαστική αύξηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια και τις ανισότητες γιατί πολύ απλά ο πληθωρισμός καλπάζει. Όταν λοιπόν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός τα τελευταία χρόνια 20% αλλά ο πληθωρισμός στα τρόφιμα κατά 32%, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε την ακρίβεια, τα καρτέλ και όσους δεν επιτρέπουν μέσα από την κερδοσκοπία και την απληστία τους να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Η Νέα Δημοκρατία και σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα κάνει επικοινωνιακά προεκλογικά παιχνίδια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.