Μετά την απροειδοποίητη επίσκεψη στη Ραμάλα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνεκν έκανε στάση και στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal είχε σύντομη συνάντηση με τον κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τους οποίους ευχαρίστησε για την βοήθεια της Κύπρου στην απομάκρυνση απεγκλωβισμένων από το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών προσγειώθηκε στη Λάρνακα.

Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του σε χωριό της Λευκωσίας ο κ. Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει ότι θα μεταβεί στη Λάρνακα για μια έκτακτη επίσκεψη στη χώρα, «μέσα στο πλαίσιο και των προσπαθειών που η χώρα μας έχει αναλάβει σε σχέση με την κρίση στην περιοχή μας».

Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου ήταν στο επίκεντρο της σύντομης συζήτησης μεταξύ του Άντονι Μπλίνκεν και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πραγματοποίησε συνάντηση σήμερα με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο των επαφών του στην περιοχή. Η συνάντηση είχε ως βασικό θέμα συζήτησης «την κρίση στην περιοχή μας όπως εξελίσσεται και την πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη δημιουργία θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω της Κύπρου με τελικό προορισμό τη Γάζα», αναφέρει στην ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Άντονι Μπλίνκεν βρίσκεται καθ' οδόν για την Άγκυρα όπου αύριο θα συναντηθεί με ανώτατους αξιωματούχους. Νωρίτερα, βρέθηκε στη Δυτική Όχθη, σε ακόμα μία αιφνιδιαστική επίσκεψη, όπου είχε συνομιλίες με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Ραμάλα.

Πηγή: skai.gr

