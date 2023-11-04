Επίθεση στην κυβέρνηση για τα θέματα της ποιότητας της δημοκρατίας αλλά και της ακρίβειας, της φορολόγησης, της διαφάνειας εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στο νομό Κορινθίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του γραφείου Τύπου του κόμματος, στο δημαρχείο της Νεμέας όπου είχε συνάντηση με εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου, του Συνεταιρισμού, του Συνδέσμου Οινοποιών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων φορέων, ο κ. Κασσελάκης είπε καταρχήν ότι «εμείς είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε ταπεινά και οι λύσεις που θα προτείνετε να γίνουν μέρος του κυβερνητικού μας προγράμματος» και πρόσθεσε: «Είναι μια διαδικασία την οποία θα την συνεχίσουμε και στα προσυνέδρια τα οποία θα κάνουμε μέχρι το συνέδριο του κόμματος τον Φεβρουάριο. Η διαδικασία αυτή αλλάζει το μοντέλο παραγωγής πολιτικής για εμάς. Τα όργανα του κόμματος πάντα θα έχουν μεγάλη σημασία στην παραγωγή πολιτικής, αλλά πρέπει να έχει μια εξωστρέφεια το κόμμα στην κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι οι λύσεις βγαίνουν μέσα από κλειστά δωμάτια. Πιστεύω ότι οι λύσεις βγαίνουν από την επαφή με μια ανοιχτή κοινωνία και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη πλειοψηφία στη χώρα μας. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή θα το ξανακάνουμε, έως ότου θα έχουμε την τιμή και την ευθύνη να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας για το καλό όλης της κοινωνίας. Κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας, Αποκέντρωση, υποστήριξη στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα και με την κλιματική αλλαγή, στην Παιδεία και, εννοείται, στην Υγεία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στο θέμα του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας λέγοντας ότι «είναι μια εθνική κοροϊδία αυτό το οποίο γίνεται με το κόστος, την ακρίβεια του ρεύματος. Το ίδιο ισχύει για τα καύσιμα, τα ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα πράγματα. Είναι ξεκάθαρα ζήτημα προτεραιότητας πολιτικής. Οι προτεραιότητες της άλλης μεριάς είναι φανερές από μόνες τους στο θέμα αυτό. Εμείς είχαμε παρεμβάσεις στη Βουλή, αλλά μέχρι το συνέδριό μας θα έχουμε μα πλήρη πολιτική πρόταση για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος θα είναι και το μέλλον της Αποκέντρωσης στη χώρα μας, μαζί με την Πράσινη Μετάβαση, τη Στέγαση, την Υγεία, μαζί με τις Συγκοινωνίες».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της διαφάνειας στην υλοποίηση μεγάλων έργων, «που πολλές φορές καθυστερούν υπέρμετρα ή δεν παραδίδονται ποτέ στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε: «εφόσον και όταν είμαστε κυβέρνηση, θα λογοδοτήσουν όσοι έχουν σπαταλήσει τα χρήματα του ελληνικού λαού γι' αυτά τα έργα που δεν έχουν γίνει ποτέ. Θα γίνει έρευνα, θα λογοδοτήσουν, διότι αυτά τα χρήματα είναι αυτά που ‘βυθίζουν' τα παιδιά εκεί έξω σε μια χρεωκοπημένη χώρα και τα αναγκάζουν να φύγουν και μετά αναρωτιέστε που είναι το κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας. Πώς θα χτίσουμε κοινωνικό Κράτος Πρόνοιας όταν μία μελέτη εδώ πάει από τα τρία εκατομμύρια στα έξι; Εκατομμύρια εδώ, εκατομμύρια εκεί, σε λίγες τσέπες πάνε».

Αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης λέγοντας: «δεν μειώνουν τον φόρο στα καύσιμα ή τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Η πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Οι δικές μας προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες. Αντί για έμμεσους φόρους θέλουμε τα χρήματα να είναι στις τσέπες σας, για να μπορέσει ο καθένας να ζήσει τη ζωή του, να κάνει τη δουλειά του. Είναι πολύ απλή φιλοσοφία. Εκείνοι σας λένε έμμεσους φόρους και πάρε κι ένα pass από πάνω. Αυτό είναι εξάρτηση, είναι ανήθικο, κατά τη γνώμη μου, στη σχέση πολίτη και κράτους».

Ερωτηθείς για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την πορεία του, ο Στέφανος Κασσελάκης επεσήμανε: «είναι δυνατόν να φτάνουμε στο σημείο, ένας έντιμος λειτουργός να βουρκώνει λέγοντας την πραγματικότητά του, αναφερόμενος στα σχόλια του πρωθυπουργού στη Βουλή; Σχόλια που τα έκανε μισή ώρα αργότερα αφ' ότου εγώ τον πίεσα τον πρωθυπουργό στο γραφείο του; Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτή την κατάσταση. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες Αρχές ξέρετε τι άλλο πρέπει να είναι; Πρέπει να είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες οικονομικά.

Γενικεύοντας ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στην «ειρωνεία μερικών υπουργών και του πρωθυπουργού του ίδιου με το 41% που το έβαλε στο ζύγι. Λες και εξηγούνται τα Τέμπη με το 41%, αν είναι δυνατόν! Να πάει να το πει ο κ. Βορίδης στις οικογένειες που συνάντησα εγώ, αν τολμάει. Και λένε 41%! Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που θέλουμε». Στο σημείο αυτό, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε: «η Ελλάδα που θέλουμε πρέπει να είναι όπως είμαστε εμείς τώρα. Κάνουμε παρεμβάσεις στη Βουλή και είμαι πολύ περήφανος για τους 47 βουλευτές μας, πραγματικά είναι καλοί άνθρωποι, δουλεύουν πολύ σκληρά, έχουν πολύ λιγότερους πόρους από τους άλλους, αλλά με τη βοήθειά σας θα εξοπλιστούμε για να κάνουμε το έργο μας πλήρως, για εσάς. Έχετε το λόγο μου ότι λογοδοτούμε μόνο σε σας, τουλάχιστον εγώ και σίγουρα όλη η ομάδα μας. Μόνο σε σας».

Αναφερόμενος στα τοπικά θέματα εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η περιοχή της Νεμέας θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι το πρότυπο, αλλά και το επίκεντρο μιας επιτυχημένης πολιτικής για την Αποκέντρωση και εξήγησε: «με μια στρατηγική πολιτική η οποία θα ήταν όντως υπέρ της Αποκέντρωσης, με μια δίκαιη διάχυση του πλούτου και των πόρων, αντί αυτοί να διοχετεύονται σε πολύ συγκεκριμένα φαραωνικά έργα τα οποία δεν αποδίδουμε στην τοπική κοινωνία, θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

