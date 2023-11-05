Αβραμόπουλος στον ΣΚΑΪ: Ο Ερντογάν επιχειρεί να δώσει νέο ηγεμονικό ρόλο στην Τουρκία - Νέες ζώνες επιρροής βρίσκονται υπό διαμόρφωση

Ο Ερντογάν επιχειρεί να επαναφέρει τη δική του άποψη για ένα νέο ηγεμονικό ρολο της Τουρκίας στην περιοχή, ανέφερε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά.

Συμπλήρωσε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή την στιγμή είναι σε εξέλιξη μεγάλη αντιπαράθεση στο εσωτερικό της Τουρκίας μεταξύ των κεμαλιστών και του Ερντογάν.

Τόνισε πως σαφώς δεν πρέπει να επηρεαστεί η ελληνοτουρκική προσέγγιση από τις τελευταίες εξελίξεις και εξήγησε πως αυτή την στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα διαμορφώνονται νεες ζώνες επιρροής.

Ο κ. Αβραμόπουλος χαρακτήρισε ανησυχητική την σύμπραξη του Ερντογάν με τον Πούτιν, που αυτή τη στιγμή θέλει να ξεχαστεί ο πόλεμος σητν Ουκρανία, ενώ από την άλλη υπάρχει και το Ιράν.

«Ιράν, Τουρκία και Ρωσία έχουν συμπράξει αυτή τη στιγμή μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα της αντιμετώπισης της κρίσης στη Μέση Ανατολή» είπε ο κ. Αβραμόπουλος και πρόσθεσε πως παρά τις εξελίξεις, οι ΗΠΑ έχουν εκλεκτικές σχέσεις με την Τουρκία, ταυτόχρονα όμως είναι παρούσες και στην Ανατολική Μεσόγειο για το ενδεχόμενο εμπλοκής της Χεζμπολάχ.

Αυτή τη στιγμή κορύφωνεται η ένταση στην Μέση ανατολή, είπε και πρόσθεσε ότι σαφώς το Ισραήλ έχει δικαιώμα να προστατευθεί, από την άλλη όμως του δίνεται το μήνυμα ότι πρέπει να τραβηχτεί λίγο πίσω, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μεταστραφεί η παγκόσμια κοινή γνώμη.

«Βεβαίως έχει δίκιο το Ισραήλ να προστατεύεται, αλλά μια κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε κάτι χειρότερο στην περιοχή. Μπορεί να έχουμε συνένωση του αραβικού κόσμου ανεξάρτητα από τι θέλουν οι ηγεσίες τους» είπε και τόνισε ότι δημιουργούνται νέοι πόλοι επιρροής.

Κλείνοντας είπε ότι το Ισραήλ πρέπει πλέον να δεχτεί την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι στη σωστή πλευρά των γεγονότων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.