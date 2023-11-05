«Αισθάνομαι πως ο Νοέμβριος ήρθε πολύ γρήγορα φέτος -ίσως επειδή ο Οκτώβριος θύμιζε περισσότερο καλοκαίρι από ό,τι φθινόπωρο. Πρώτη ανασκόπηση του Νοεμβρίου λοιπόν, και μπορεί να φαίνεται πως ο καιρός περνάει γρήγορα, γρήγορα όμως προχωράει και το κυβερνητικό έργο. Ή έστω, σε αυτό το συμπέρασμα ελπίζω να καταλήξετε όσοι διαβάσετε την ανάρτηση αυτή», αναφέρει στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο μακροσκελές κείμενο που ανήρτησε στο facebook, o κ. Μητσοτάκης επισημαίνει την προσπάθεια της κυβέρνησης «για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση της αποζημίωσης για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς«, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε πολυεθνικές εταιρείες για αθέμιτη κερδοφορία, την έναρξη κατεδαφίσεων των αυθαιρέτων, την ενίσχυση της ακριτικής Θράκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, το Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, την ψηφιοποίηση έξι υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., την αρωγή για τους πλημμυροπαθείς, την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και την αναβάθμιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης».

Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι η κυβέρνηση είναι ανυποχώρητη απέναντι στη φορολογική αδικία και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, και δεσμεύεται ο ίδιος ότι «τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής θα επιστρέψουν στην κοινωνία για καλύτερη υγεία, περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, αποτελεσματικότερη δημόσια ασφάλεια και άμυνα, μεγαλύτερη στήριξη στις νέες οικογένειες».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού:

«Αισθάνομαι πως ο Νοέμβριος ήρθε πολύ γρήγορα φέτος -ίσως επειδή ο Οκτώβριος θύμιζε περισσότερο καλοκαίρι από ό,τι φθινόπωρο. Πρώτη ανασκόπηση του Νοεμβρίου λοιπόν, και μπορεί να φαίνεται πως ο καιρός περνάει γρήγορα, γρήγορα όμως προχωράει και το κυβερνητικό έργο. Ή έστω, σε αυτό το συμπέρασμα ελπίζω να καταλήξετε όσοι διαβάσετε την ανάρτηση αυτή.

Συνοψίζω τη σημερινή ανασκόπηση, η οποία περιλαμβάνει: την προσπάθειά μας να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή, την αύξηση της αποζημίωσης για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», τα πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία πολυεθνικών εταιριών, την έναρξη κατεδαφίσεων ακινήτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις, την ενίσχυση της ακριτικής Θράκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με την αναβάθμιση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, το Εθνικό Δίκτυο Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, το Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ, την ψηφιοποίηση έξι υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., την πρόοδο στην αρωγή για τους πλημμυροπαθείς, την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων και την αναβάθμιση του Εθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης.

Όμως θα ξεκινήσω με μία πολύ σύντομη αναφορά στην ανεργία, καθώς την Παρασκευή η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πως τον Σεπτέμβριο η ανεργία έπεσε στο 10%. Για να μπορείτε να συγκρίνετε, τον Σεπτέμβριο του 2022 η ανεργία ήταν 12,1%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 16,8%.

Επιτρέψτε μου όμως δύο ακόμη σύντομα στατιστικά μεγέθη. Το πρώτο: Η ανεργία στις ηλικίες 15-24 έπεσε στο 19,4% από 34,2% πέρυσι (και 39,6% το 2019). Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας που έχει καταγράφει στους νέους έως 24 ετών από το 1998, από τότε δηλαδή που υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Και το δεύτερο: Η ανεργία στις γυναίκες έπεσε στο 12,4% από 15,5% πέρυσι (και από 21,6% το 2019).

Πρόκειται για πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, καθώς δείχνουν πως η ανεργία των νέων και των γυναικών μειώνεται με ταχύτατους ρυθμούς. Η Ελλάδα γίνεται σταδιακά μια πιο δίκαιη χώρα με λιγότερες ανισότητες για αυτές τις δύο ομάδες.





Θα περάσω τώρα σε ένα θέμα που έχει ήδη συζητηθεί αρκετά, δηλαδή στην εμβληματική παρέμβαση μας στον τομέα της φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Όπως είχα δεσμευτεί προεκλογικά, το τέλος επιτηδεύματος σταδιακά καταργείται με ταυτόχρονη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης των ελεύθερων επαγγελματιών. Φέρνουμε μάλιστα νωρίτερα την κατάργησή του έως και κατά 50% ήδη από το 2024 και πλήρως από το 2025. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε ένα σύστημα αντίστοιχο με αυτό που εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Θέλω να είμαι πάντα ειλικρινής και ευθύς μαζί σας. Η δική μας κυβέρνηση πιστεύει ακράδαντα ότι οι φόροι πρέπει να είναι σταθεροί, λογικοί και δίκαιοι. Το έχουμε αποδείξει μειώνοντας έως σήμερα τουλάχιστον 50 φόρους που έχουν βοηθήσει πολύ και την επιχειρηματικότητα και την εργασία. Ταυτόχρονα είμαστε ανυποχώρητοι απέναντι στη φορολογική αδικία και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για δύο λόγους.

Πρώτον, γιατί στερούν κρίσιμα έσοδα για την αναγκαία αύξηση των κρατικών δαπανών στη δημόσια υγεία, παιδεία και ασφάλεια. Και δεύτερον, διότι αποτελεί κοινωνική πρόκληση περίπου 500 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες να δηλώνουν ότι το ετήσιο εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από αυτό του υπαλλήλου που λαμβάνει τον κατώτατο μισθό.

Η παρέμβαση μας είναι απολύτως μετρημένη και ισορροπημένη χωρίς να αποτελεί πρόσθετη φορολόγηση, ενώ ταυτόχρονα προβλέπει όλες τις αναγκαίες εξαιρέσεις για νέους ελεύθερους επαγγελματίες, ΑμεΑ και κατοίκους μικρών κοινοτήτων.

Θέλω να τονίσω ότι δεσμεύομαι προσωπικά, πως τα χρήματα από τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής θα επιστρέψουν στην κοινωνία για καλύτερη υγεία, περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, αποτελεσματικότερη δημόσια ασφάλεια και άμυνα, μεγαλύτερη στήριξη στις νέες οικογένειες.

Και ένα ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της στήριξης της οικογένειας, είναι το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς». Αυτή την εβδομάδα λοιπόν ανακοινώσαμε πως αυξήσαμε τη μηνιαία αποζημίωση για τη φύλαξη και φροντίδα των βρεφών από επιμελητή/τρια που θα έχουν επιλέξει οι γονείς από το Μητρώο Επιμελητών: από 250, στα 500 ευρώ.

Το ποσό αυτό θα δίνεται στις περιπτώσεις που ο γονέας εργάζεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος. Άνεργες μητέρες, γονείς που εργάζονται με μερική απασχόληση ή όσοι λαμβάνουν άλλο voucher για βρεφονηπιακούς σταθμούς, θα δουν επίσης διπλασιασμό του ποσού, από τα 150 στα 300 ευρώ.

Σημαντικό νέο για τα νέα ζευγάρια είναι και η καλή πρόοδος στις εκταμιεύσεις των φθηνών στεγαστικών δανείων του προγράμματος «Σπίτι Μου» για την απόκτηση στέγης με προσιτό επιτόκιο. Το πρόγραμμα έχει πλέον εξαντληθεί ως προς τις υπαγωγές με 9.548 εγκρίσεις δανείων ύψους 1 δις ευρώ. Από αυτά τα δάνεια έχουν συμβασιοποιηθεί 1.632 ύψους 174 εκ. ευρώ και έχουν γίνει εκταμιεύσεις για 1.110 από αυτά. Δηλαδή ήδη 1.110 νέοι συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει το δικό τους σπίτι.

Πάμε τώρα στην ακρίβεια: Είχα προειδοποιήσει τις πολυεθνικές ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές χωρίς να δικαιολογούν την αύξηση. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, σε δύο από αυτές διαπιστώθηκε αθέμιτη κερδοφορία, και γι’ αυτό επιβάλλαμε πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκ. ευρώ. Συνολικά, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από την αρχή του 2023 έχουν αγγίξει τα 8 εκ. ευρώ. Μάλιστα, έχει παρατηρηθεί ότι μετά την επιβολή προστίμων, έχουν γίνει μειώσεις στις τιμές έως και κατά 25%. Με την ευκαιρία να πω ότι τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μόνιμη Μείωση Τιμής» έχουν πλέον φτάσει σχεδόν τα 600, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο που είχαμε θέσει για 500 προϊόντα. Πάμε τώρα για τα 1000!

Συνεχίζω σε θεματική «νομιμότητας»: Από την Τετάρτη άρχισε να εφαρμόζεται -πιλοτικά και από την Αττική - ένα μεγάλο πρόγραμμα εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης 16 ακινήτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις που εκκρεμούσαν από το 1994! Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, και σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Το πρώτο αυθαίρετο που κατεδαφίστηκε ήταν ένα ακίνητο εντός του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας στη θέση «Καλαμαρά» του Δήμου Φυλής.

Περνάω σε δύο σημαντικές πρωτοβουλίες μας στον χώρο της εκπαίδευσης.

Η πρώτη είναι ότι ενισχύουμε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με την ίδρυση δύο νέων τμημάτων και την ενσωμάτωση σε αυτό έξι υφιστάμενων τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Έτσι, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο καθίσταται το τρίτο σε μέγεθος ΑΕΙ της χώρας, εξέλιξη που πιστεύω θα συμβάλει στην ανάπτυξη και υποστήριξη της Θράκης μας.

Η δεύτερη έχει να κάνει με την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Τα τελευταία 4 χρόνια έχουμε κάνει πολλά για να την αναβαθμίσουμε. Τώρα προχωράμε σε μεγαλύτερη στήριξη της μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με τη σύνδεση ΙΕΚ–Επαγγελματικών Λυκείων και Επαγγελματικών Εργαστηρίων, αλλά και με την προσθήκη νέων προγραμμάτων σπουδών και αντικειμένων που προσαρμόζονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας σήμερα.

Την Παρασκευή ψηφίστηκε νόμος για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου 17 συνολικά Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας για την αντιμετώπιση ασθενών με Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια. Σας είχα γράψει για αυτό πριν μερικές εβδομάδες. Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι η θνητότητα θα μειωθεί κατά 5% και η αναπηρία κατά 17%.

Μία επίσης μεγάλη απειλή είναι η Άνοια, της οποίας η πιο κοινή αιτία είναι η εγκεφαλική νόσος, γνωστή ως Αλτσχάιμερ. Για αυτό και την Πέμπτη παρουσιάσαμε το Σχέδιο Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Πρόκειται για έναν «οδικό χάρτη» που έχει ως στόχο η Ελλάδα να γίνει φιλική προς τους πάσχοντες από άνοια και προς τους φροντιστές τους, επενδύοντας στην έρευνα και στην περίθαλψη. Μεταξύ άλλων, εισαγάγουμε τους θεσμούς «πληρεξούσιο περίθαλψης και φροντίδας» και «προγενέστερες οδηγίες περίθαλψης και φροντίδας» ώστε οι πάσχοντες να έχουν εκπροσώπηση για τα ζητήματα της υγείας τους και για την εκπλήρωση των επιθυμιών τους το διάστημα που δεν θα είναι πλέον σε θέση να αποφασίζουν. Είναι ζήτημα αξιοπρέπειας.

Αλλάζω θέμα, για να πάμε στην ψηφιοποίηση άλλων έξι υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που ανακοινώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε (ενστάσεις για παραβάσεις, καταγγελίες οικονομικών εγκλημάτων, αντίγραφα των δελτίων οδικού τροχαίου ατυχήματος κ.α). Αυτές είναι πλέον διαθέσιμες μέσω του gov και οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους χωρίς να επισκεφθούν καμία υπηρεσία.

Περνάω στην πρόοδο της κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Σας τα λέω κάθε βδομάδα τα στοιχεία, και ελπίζω να βλέπετε πως κάθε εβδομάδα κάνουμε πρόοδο σε αυτό το πεδίο. Αθροιστικά λοιπόν, μέχρι την περασμένη Τρίτη που έληξε η πρώτη φάση υποβολής αιτήσεων και μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, έχουν καταβληθεί 92 εκ. ευρώ προς 24.500 αιτούντες. Υπενθυμίζω: πλημμυροπαθείς των συγκεκριμένων περιοχών, τα στοιχεία των οποίων δεν μπορούν προς το παρόν να εντοπιστούν από την ΑΑΔΕ, μπορούν κι αυτοί να υποβάλουν αίτηση για την αποζημίωση που τους αναλογεί. Η πλατφόρμα arogi θα ξανανοίξει μόλις γίνει εκκαθάριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί μέχρι τώρα.

Θα μείνω στο θέμα των φυσικών καταστροφών για λίγο ακόμα, γιατί υπάρχει άλλη μία είδηση που αξίζει να αναφέρω. Αυτή δεν είναι άλλη από την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων. Πλέον θα έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πρόσθετα προληπτικά μέτρα για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών, όπως απαγόρευση κυκλοφορίας, μερική αναστολή της υποχρέωσης προς εργασία, πρόβλεψη τηλεργασίας, προληπτική αναστολή υπαίθριων εκδηλώσεων, συναυλιών κ.λ.π. Η ενημέρωση για αυτά τα μέτρα θα γίνεται μέσω του γνωστού μας -και σωτήριου όπως έχει αποδειχθεί- 112.

Επίσης, αναβαθμίζουμε τον Εθνικό Μηχανισμό Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, εντάσσοντας σε αυτόν τις αεροδιακομιδές βαριά ασθενών, τραυματιών και προσώπων που χρήζουν άμεσης βοήθειας και κατεπείγουσας ιατρικής φροντίδας. Ο Εθνικός Μηχανισμός θα λειτουργεί στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και θα στελεχώνεται από προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, του ΕΚΑΒ και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Κλείνω με μια ακόμη πρόταση πολιτισμού. Αξίζει να επισκεφτείτε τη «Στέγη Ελληνικών Ιδεών», τον νέο καινοτόμο χώρο στο Ωδείο Αθηνών, όπου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία γίνεται μια μοναδική εμπειρία διάδρασης μέσα από τεχνολογίες αιχμής. Δημιουργοί της «Στέγης» είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών και η πρώτη έκθεση έχει θέμα «Δημοκρατία και Ευδαιμονία».

Και σας αφήνω με μία κινέζικη παροιμία που άκουσα στο πρόσφατο ταξίδι μου στο Πεκίνο: «Όποιος θέλει να απομακρύνει ένα βουνό πρέπει να ξεκινήσει από τις πέτρες». Ελπίζω να βρήκατε τις «πέτρες» της σημερινής ανασκόπησης ενδιαφέρουσες! Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

