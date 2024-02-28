Απέρριψε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τις επικρίσεις του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου περί «ασυνεννοησίας» μεταξύ των Υπουργείων της Κυβέρνησης στην σύνταξη του νομοσχεδίου « Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις» που συζητείται στην Ολομέλεια.

«Δεν υπήρξε καμία ασυνεννοησία στην σύνταξη του νομοσχεδίου» ανέφερε ο υφυπουργός και σημείωσε πως «άλλοι είναι οι σκοποί της διαφύλαξης και βέλτιστης αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για τον ελληνικό λαό και την οικονομία της χώρας, που κάνει αυτό το σχέδιο νόμου και άλλοι οι πολεοδομικοί και χωροταξικοί σκοποί που έχει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος».

Ο κ. Θεοχάρης, τόνισε πως «ο κ. Φάμελλος ήταν αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος «και εξ αυτού θα μπορούσε να ξέρει αυτό το διαχωρισμό και ποιες ήταν οι αρμοδιότητές που είχε. Αλλά κυβερνήσατε και δεν καταφέρατε να μάθετε ούτε τις αρμοδιότητες των Υπουργείων σας. Γι αυτό και ο ελληνικός λαός - και όχι για την τρικυμία που παρακολουθήσαμε στο Συνέδριό σας - σας τιμωρεί και σας κρατάει στην θέση της Αντιπολίτευσης, όχι της Αξιωματικής βέβαια»

Ο υφυπουργός υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει ούτε μια διάταξη στο νομοσχέδιο αυτό που αλλάζει οποιαδήποτε υφιστάμενη χωροταξική ρύθμιση» και «δεν επηρεάζονται οι ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας». Αναρωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019 που έφερε νομοσχέδιο για τον αιγιαλό «γιατί δεν αλλάξατε τις διατάξεις ορισμού και δεν φέρατε και την Σύμβαση της Βαρκελώνης; Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσετε».

Ο υφυπουργός, σχολίασε τις αναφορές του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την φορολόγηση των υπερ- κερδών των διαλυστηριών είπε πως «ο κ. Φάμελλος προφανώς δεν γνωρίζει τόσο καλά της φορολόγησης των διυλιστηρίων. Καθώς 630 εκατ. ευρώ φορολογήθηκαν από τα υπερκέρδη τους και εισπράχθηκαν από την φορολογική διοίκηση». πως από τα διυλιστήρια έχουν εισπραχθεί φορολογικά έσοδα συνολικά 1,2 δισ. ευρώ. Τα 630 εκατ. ευρώ ήταν από την έκτακτη φορολόγησή τους στα κέρδη τους. Πράγματι από την φορολόγηση που η Κυβέρνηση αποφάσισε αυτή έγινε και με το τελευταίο ευρώ»

Σχετικά με το εάν θα πρέπει ή όχι να φορολογηθούν για το έτος του 2023 τα διαλυστήρια, ο υφυπουργός είπε πως «η Κυβέρνηση έχει ακολουθήσει τον κανόνα ότι το 2022 ήταν που είχαμε αυξημένες τιμές στην βενζίνες που δημιούργησε το ενεργειακό πρόβλημα και είχαμε και τις πολιτικές στήριξης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.