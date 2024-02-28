Γεραπετρίτης: Ειρηνική διευθέτηση διαφορών και σεβασμός Διεθνούς Δικαίου

«Η Ελλάδα, ακολουθώντας μια βασισμένη σε κανόνες εξωτερική πολιτική, θα συνεχίσει να αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε παράνομη χρήση βίας και να υποστηρίζει την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών και τον πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στη δήλωσή του κατά τη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου της 55ης Συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη.

Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε ότι αυτήν την περίοδο οι προκλήσεις για τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα αυξάνονται: «Για περισσότερα από 20 χρόνια, υπό την ιδιότητά μου ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, προσπαθούσα να μεταφέρω στους νέους την ανάγκη σεβασμού της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των δικαιωμάτων. Όμως η σημερινή κατάσταση απαιτεί την άμεση επανεξέταση των παραδοσιακών εννοιών του Δικαίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Δικαιώματα που είχαν αγνοηθεί εδώ και δεκαετίες έρχονται και πάλι στο προσκήνιο: «Μεταξύ άλλων, το δικαίωμα σε τροφή και νερό, αλλά και το δικαίωμα μιας ειρηνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένης της καθολικής απαγόρευσης κάθε μορφής βίαιου ή de facto εκτοπισμού». Ο υπουργός Εξωτερικών δεν παρέλειψε να αναφέρει και «τα δικαιώματα των μελλοντικών γενεών, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης των κρατών να εφαρμόζουν ανθεκτικές και βιώσιμες πολιτικές ενάντια στην κλιματική κρίση και την υπερκατανάλωση φυσικού κεφαλαίου».

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «οι αρχές του ανθρωπισμού δοκιμάζονται σοβαρά με τις τραγικές απώλειες αμάχων και τη χρήση ομήρων ως διαπραγματευτικού εργαλείου, μία κατάφωρη παραβίαση της ανθρώπινης αξίας» και διαμήνυσε: Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να συνεχιστεί απρόσκοπτα, οι εχθροπραξίες να σταματήσουν αμέσως και η ειρήνη να αποκατασταθεί πλήρως. «Μας απασχολούν επίσης οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις παγκοσμίως, όπου τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών παραβιάζονται ουσιωδώς, και φυσικά η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας τίθεται σε κρίσιμο κίνδυνο», πρόσθεσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σε σχέση με την Ουκρανία, «δύο χρόνια από την παράνομη και ανήθικη ρωσική εισβολή» στη χώρα, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε την υποστήριξη της Αθήνας «στον αγώνα της να υπερασπιστεί την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, διότι αυτό αποτελεί υπεράσπιση των αξιών της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του Διεθνούς Δικαίου έναντι της επιθετικότητας και του αναθεωρητισμού».

Αναλύοντας την πολιτική που ασκεί η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για «συγκεκριμένο πρότυπο»:

«Εφαρμόζουμε πολύπλευρα στρατηγικά σχέδια για την προστασία των ευάλωτων ομάδων, με βάση τις αρχές της μη διάκρισης και της διαφορετικότητας».

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, υλοποιείται μία σειρά από Σχέδια Δράσης για την ισότητα των φύλων, την προστασία των ανηλίκων, την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για άτομα με αναπηρία, την ένταξη των προσφύγων και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+.

«Από το 2015 και μετά, το Λιμενικό Σώμα έχει διασώσει στη θάλασσα περισσότερο από μισό εκατομμύριο μετανάστες», δήλωσε με έμφαση ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Επιπλέον, σε όλους όσοι έχουν ζητήσει να ενταχθούν στο καθεστώς του πρόσφυγα παρέχονται ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και η δυνατότητα ταχείας διεκπεραίωσης των αιτήσεών τους. Ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε και ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νέο νόμο που προβλέπει τον γάμο μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεφύλαξε ιδιαίτερη αναφορά στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, αντικρούοντας «τα εντελώς ανυπόστατα σχόλια που ακούστηκαν χθες σε αυτή την αίθουσα»: «Αποδίδουμε διαχρονικά ιδιαίτερη σημασία στη μειονότητα, καθώς τα μέλη της απολαμβάνουν τόσο ειδική προστασία ως μειονότητα όσο και πλήρη δικαιώματα ως πολίτες της Ελλάδας και της ΕΕ».

Άλλωστε, επισήμανε, η δημογραφική ανάπτυξή της τα τελευταία 100 χρόνια συνιστά εύγλωττη απόδειξη του ότι συνεχίζει να ανθίζει και να ευημερεί.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ιδιαίτερη εκτίμηση και τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας στο έργο του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Βόλκερ Τουρκ και παρέθεσε τις κατευθυντήριες γραμμές της ελληνικής υποψηφιότητας για μία θέση ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2025-26, καθώς και για μία θέση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2028-2030:

«Οι παγκόσμιοι ηγέτες θα πρέπει πρωτίστως να προσδιορίσουν και να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Διεθνές Δίκαιο και, κυρίως, από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ». Όλοι θα πρέπει να λογοδοτούν για πράξεις που παραβιάζουν παγκοσμίως αναγνωρισμένα δικαιώματα, υπογράμμισε.

Σε κάθε περίπτωση, τόνισε, η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει την αποτελεσματική πολυμέρεια και να συνεργάζεται στενά με όλες τις χώρες και όλους τους μηχανισμούς του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο τη διασφάλιση και την προώθηση της ελευθερίας, της ισότητας και του μη αποκλεισμού. «Δεν υπάρχει περιθώριο για καθυστερήσεις. Το χθες χάθηκε, αύριο μπορεί να είναι πολύ αργά», δήλωσε εν κατακλείδι ο κ. Γεραπετρίτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

