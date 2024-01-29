Παπασταύρου: Νέοι ευρωπαϊκοί άξονες διασύνδεσης από Ελλάδα και Βουλγαρία

Στη Σόφια μετέβη σήμερα ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με το Βούλγαρο υπουργό Οικονομικών, Assen Vassilev, κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου. Τους δύο υπουργούς είχαν ορίσει ως «σημεία επαφής συντονισμού της διμερούς συνεργασίας» οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Nikolai Denkov στον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 4 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους.

Οι κ.κ. Vassilev και Παπασταύρου συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο χωρών σε θέματα διασυνδεσιμότητας και δικτύων, οικοδομώντας ένα νέο δυναμικό πλαίσιο συνεργειών στην ευρύτερη περιοχή, σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου της Προεδρίας της ελληνικής Κυβέρνησης.

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο υπουργός Επικρατείας κ. Παπασταύρου, αφού χαρακτήρισε «μεγάλη τιμή» να βρίσκεται σήμερα στη Σόφια, μετά από την πρόσκληση του υπουργού κ. Vassilev, επεσήμανε:

«Έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε, καθώς νωρίτερα αυτόν τον μήνα οι πρωθυπουργοί μας, Κυριάκος Μητσοτάκης και Nikolai Denkov, μας ανέθεσαν την αρμοδιότητα του συντονισμού, προκειμένου να επιταχύνουμε τη διμερή οικονομική συνεργασία. Οι δύο χώρες μας, η Ελλάδα και η Βουλγαρία, όχι μόνο έχουν σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά αποτελούν πυλώνες σταθερότητας σε ένα ασταθές περιβάλλον και μπροστά σε δύσκολες προκλήσεις».

Επιπλέον, «τώρα, μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας μας, προωθούμε τη διασυνδεσιμότητα στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών κατά μήκος του κάθετου διαδρόμου Νότου-Βορρά.

Με τον τρόπο αυτό, οικοδομούμε νέους διαδρόμους διασύνδεσης, στρατηγικής σημασίας και μεγάλης αξίας. Και αυτό βέβαια αναβαθμίζει σημαντικά το πλέγμα δικτύων και υποδομών της ηπείρου μας», σημείωσε με έμφαση ο Έλληνας υπουργός.

Και, κατέληξε εκφράζοντας την ακράδαντη, όπως είπε, πίστη του, «στις μεγάλες δυνατότητες της ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας προς όφελος των πολιτών των χωρών μας και προς όφελος του ευρύτερου ευρωπαϊκού χώρου».

Από τη δική του πλευρά, ο υπουργός Οικονομικών της γείτονος χώρας, κ. Vassilev δήλωσε (σε ανεπίσημη μετάφραση) ότι «είχαμε μια εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση σχετικά με την οικονομική συνεργασία μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας. Όπως γνωρίζετε, συζητάμε εδώ και καιρό τη διασυνδεσιμότητα Βορρά-Νότου. Τώρα επεξεργαζόμαστε το κείμενο μιας διμερούς συμφωνίας που θα διασφαλίσει ότι η συνδεσιμότητα θα είναι σε ισχύ και θα οικοδομηθεί από κοινού με την Ελλάδα, όπως και άλλες πτυχές της οικονομικής ζωής. Αναμένουμε να λειτουργήσει πολύ καλά», εκτίμησε ο Βούλγαρος υπουργός, ο οποίος συμπλήρωσε:

«Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης πολύ την πλήρη ένταξη της Βουλγαρίας στο χώρο Σένγκεν, που σημαίνει επίσης άνοιγμα των χερσαίων συνόρων και διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας σε όλα τα χερσαία σύνορα, καθώς και την ένταξή μας στην Ευρωζώνη, η οποία αναμένεται την 1η Ιανουαρίου 2025».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Παπασταύρου αναμένεται να συναντήσει εκπροσώπους του Ελληνικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου στη Βουλγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

