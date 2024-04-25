Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Ο Βελόπουλος προτρέπει σε βία τους πιστούς - Στην περίπτωση Καλλιάνου το ΕΣΥ λειτούργησε όπως έπρεπε

Για το θέμα του Γ. Καλλιάνου και το γεγονός ότι ένας κυβερνητικός βουλευτής περιέγραψε την κακή κατάσταση στο σύστημα υγείας, με αφορμή την ασθένεια του πατέρα του, κλήθηκε να απαντήσει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ.

«Σέβομαι έναν άνθρωπο που για να βοηθήσει τον πατέρα του, δίνει μάχη. Αυτό είναι σεβαστό, συγκινητικό και απολύτως κατανοητό και υπό την έννοια αυτή ο Γ. Καλλιάνος που είναι φίλος μου έχει την κατανόηση μου» είπε και πρόσθεσε ότι υπάρχει και η πλευρά του συστήματος υγείας.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ο κ. Καλλιάνος δεν κατηγορεί το ΕΣΥ για έλλειψη γιατρών ή ότι δεν βρήκε κρεβάτι στο νοσοκομείο αλλά για λανθασμένη ιατρική κρίση. «Ως υπουργός υγείας δεν εμπλέκομαι στην κρίση των γιατρών», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι για να μπει ασθενής σε ΜΕΘ ο θεράπων γιατρός πρέπει να τον δηλώσει σε πλατφόρμα και να ακολουθηθεί η διαδικασία μεταφοράς στην κοντινότερη.

«Το πρώτο κριτήριο είναι ο ασθενής να είναι διασωληνωμένος», διευκρίνισε ο κ. Γεωργιάδης τονίζοντας στη συνέχεια ότι για να μπει ασθενής σε ΜΕΘ «δεν υπάρχει διάκριση αν είσαι βουλευτής».

Ξύλο στη Βουλή

Για το ξύλο μεταξύ βουλευτών στη Βουλή και τις δηλώσεις του Βελόπουλου που ζήτησε να μην πηγαίνουν στις εκκλησίες όσοι ψήφισαν το νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ο υπουργός είπε «είναι σφόδρα αντιχριστιανικό και αποδεικνύει πόσο υποκριτής είναι» και πρόσθεσε «Έχει κάποια δικαιοδοσία να κρίνει ποιοι θα μπαίνουν στους ναούς; Αν ήταν χριστιανός θα γνώριζε ότι στον ιερό ναό δεν απαγορεύεται η είσοδος σε κανέναν».

Ο υπουργός Υγείας τόνισε μάλιστα ότι οι δηλώσεις του Κ. Βελόπουλου προτρέπουν τους οπαδούς του να κάνουν επεισόδια τη Μ. Βδομάδα κατά βουλευτών της ΝΔ . «Πολιτικά και ποινικά είναι ο ίδιος υπεύθυνος», είπε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι εάν σε οποιονδήποτε βουλευτή υπάρξει επίθεση, προσωπικά ο ίδιος θα υποβάλλει μήνυση στον Βελόπουλου γιατί προέτρεψε σε βία.

