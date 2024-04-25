«Χθες, ο Άρειος Πάγος αποφάσισε ότι οι "Σπαρτιάτες" δεν θα συμμετάσχουν στις Ευρωεκλογές. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των "Σπαρτιατών" κ. Στίγκας χαρακτηρίζει αξιοπρεπή τον κ. Κασσελάκη που δεν κατέθεσε υπόμνημα για την υπόθεση.

Το ίδιο βράδυ, ο ξάδερφος του κ. Κασσελάκη και υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ευπρόσδεκτες τις ψήφους των "Σπαρτιατών". Και όλα αυτά, την ημέρα του ξυλοδαρμού στη Βουλή, με πρωταγωνιστή βουλευτή που ψηφίστηκε με τους "Σπαρτιάτες"» επισημαίνει, σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός.

«Σε ένα κανονικό κόμμα, ο κ. Κασσελάκης θα είχε ήδη διαγραφεί. Αλλά ένα κανονικό κόμμα θα κατέθετε και υπόμνημα στον Άρειο Πάγο εμπρόθεσμα και δεν θα έπαιζε το γελοίο θέατρο που είδαμε προχθές. Επίσης, ένα κανονικό κόμμα δεν θα συνέπλεε με τη Χρυσή Αυγή διαχρονικά σε μια σειρά υποθέσεων, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έβρισκε αίθουσα για να δικαστούν. Δεν θα ψήφιζε νόμους μαζί τους, με τον τότε πρόεδρο της Βουλής κ. Νίκο Βούτση να λέει ότι "δεν υπάρχουν μη ευπρόσδεκτες ψήφοι". Δεν θα συνδιαδήλωναν στις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, όταν μαζί έριξαν την κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου.

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι όσο κι αν αλλάζει η βιτρίνα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αλλάζει!» καταλήγει ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

skai.gr

