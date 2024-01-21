«Η υπουργική απόφαση για το επίδομα μητρότητας θα βγει σε λίγες εβδομάδες. Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες. Θα λάβουν αναδρομικά, όσες γυναίκες είναι σε αυτή την κατηγορία και γέννησαν ή υιοθέτησαν, από τα τέλη Σεπτεμβρίου. Να μην υπάρχει καμία ανησυχία», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης.

Με αφορμή τους συνταξιούχους που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη και εργάζονται, ο κ. Σπανάκης επισήμανε ότι «θα λαμβάνουν την αναπηρική σύνταξη και όταν εργάζονται δεν θα έχουν 10% παρακράτηση, θα είναι καθαρό το εισόδημά τους», επισημαίνοντας ότι «θα απαντηθεί και ένα βασικό ερώτημα: Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιοι διέκοψαν την αναπηρική τους σύνταξη και εργάζονται».

Για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τη θέση της εκκλησίας, ο υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι «η θέση της εκκλησίας έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μακριά η λογική ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τη θέση της εκκλησίας. Όταν, σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, δεν μπορεί η Ελλάδα να μην έχει μέσα στους νόμους της την αναγνώριση συγκεκριμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας. Σε αυτό το θέμα η Ελλάδα πρέπει να πάει ένα βήμα μπροστά και δεν τίθεται θέμα σεβασμού ή όχι κάποιων απόψεων».

Πηγή: skai.gr

