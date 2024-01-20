Τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ το αμέσως επόμενο διάστημα, προκειμένου το κόμμα να δώσει το στίγμα του και να καλύψει χαμένο έδαφος πριν τη διεξαγωγή των ευρωεκλογών ανέλυσαν οι βουλευτές - καθένας στον τομέα του- της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα που λαμβάνει χώρα στις Σπέτσες, στο σπίτι του Στέφανου Κασσελάκη.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκίνησε στις 10 το πρωί και συνεχίστηκε έως αργά το βράδυ. Δεν αποκλείεται κάποιες παρουσιάσεις να συνεχιστούν έως το μεσημέρι της Κυριακής, ωστόσο ένας αριθμός βουλευτών που έχουν ενημερώσει για υποχρεώσεις που έχουν, θα αναχωρήσει νωρίτερα.

Το σημερινό «μενού» περιελάμβανε τις προτάσεις των βουλευτών για όλους τους τομείς και την οριοθέτηση της γραμμής και των κατευθύνσεων που θα ακολουθήσει ως ένα σώμα ο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα.

Πολλά ήταν τα μηνύματα για ενότητα και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Μετά την ολοκλήρωση των σημερινώνβ διεργασιών, ο Στέφανος Κασσελάκης και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετείχαν σε δείπνο.

Πηγή: skai.gr

