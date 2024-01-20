Χαρίτσης από τη Βόρεια Εύβοια: Να γίνουμε η φωνή των πολιτών, των «αόρατων« ανθρώπων

Τη Βόρεια Εύβοια επισκέφτηκε το Σάββατο ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης συνοδευόμενος από τον εκπρόσωπο τύπου Κωστή Καρπόζηλο.

Ο κ. Χαρίτσης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους από τον συνεταιρισμό παραγωγών σύκου Ταξιάρχη, με μελισσοκόμους, ρητινοπαραγωγούς και δασεργάτες στην Ιστιαία, εργαζόμενους στο «υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας και δεκάδες πολίτες», σύμφωνα με πηγές της Νέας Αριστεράς. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως κοινή διαπίστωση αποτέλεσαν «η απομόνωση της Βόρειας Εύβοιας και ο ορατός κίνδυνος ολόκληρες περιοχές να ερημοποιηθούν καθώς ο παραγωγικός ιστός έχει διαλυθεί και ο κοινωνικός ιστός έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα».

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σήμερα εδώ πρώτα από όλα για να ακούσουμε τους πολίτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυόμισι χρόνια μετά τις συνέπειες μιας καταστροφής, της μεγαλύτερης πυρκαγιάς που έχει ζήσει η χώρα μας, η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμα από το ελληνικό κράτος και από την κυβέρνηση». «Είμαστε εδώ για να γίνουμε η φωνή τους», είπε «φιλοδοξούμε η Νέα Αριστερά να είναι η φωνή των πολιτών, η φωνή των "αόρατων" πολλές φορές ανθρώπων, της παραγωγής, του μόχθου, της βιοπάλης οι οποίοι δεν ακούγονται από το πολιτικό σύστημα». Τόνισε ότι όμως «για να γίνουμε η φωνή τους πρέπει πρώτα να τους ακούσουμε, να αφουγκραστούμε τα προβλήματά τους και να προτείνουμε λύσεις».

Είπε ότι οι περιοχές της Βόρειας Εύβοιας ζουν μια πρωτοφανή απομόνωση και ότι κατά την επίσκεψη του συζήτησε και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και με το οδικό δίκτυο, καθώς και τα ζητήματα παραγωγής, για το σύκο, για τους ρητινοπαραγωγούς, για τους μελισσοκόμους. «Ο παραγωγικός ιστός της περιοχής έχει διαλυθεί ουσιαστικά μετά από τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές», ανέφερε. Σημείωσε ότι «η κλιματική κρίση είναι παρούσα και αντιμετωπίζεται μόνο με ένα σοβαρό σχέδιο στήριξης της τοπικής οικονομίας και θωράκισης των τοπικών κοινωνιών. Αλλιώς, τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε την ερημοποίηση πολλών περιοχών της χώρας μας». «Δυστυχώς, η Βόρεια Εύβοια είναι αυτή τη στιγμή το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του κινδύνου που διατρέχουμε», σχολίασε.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «η Νέα Αριστερά θέλει με τεκμηρίωση, με σοβαρότητα, με σχέδιο να προτείνει λύσεις για το πώς η περιοχή θα προστατευθεί και θα θωρακιστεί και το πώς οι άνθρωποι αυτοί θα αποκατασταθούν και θα αποκαταστήσουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες». Σε αυτό το πλαίσιο σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα η ΚΟ της Νέας Αριστεράς θα καταθέσει στη Βουλή μία σειρά από κοινοβουλευτικές ερωτήσεις ώστε να αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής.

Πηγές της Νέας Αριστεράς επισήμαιναν ως προς αυτό ότι η επίκαιρη ερώτηση για την Θεσσαλία αναμένεται να συζητηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, ενδεχομένως και την ερχόμενη Παρασκευή, στην Ώρα του Πρωθυπουργού.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι για τη Νέα Αριστερά «η ανάγκη για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό σχέδιο που θα λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της κλιματικής κρίσης, για μια σοβαρή πολιτική και στρατηγική που θα έχει ως στόχο την θωράκιση και την προστασία των περιοχών που έχουν πληγεί, την αποκατάσταση των πολιτών, των παραγωγών και των επαγγελματιών. Με σοβαρότητα και σχέδιο προκειμένου να μην βρισκόμαστε ξανά και ξανά παρατηρητές σε έναν αέναο κύκλο κλιματικής καταστροφής». Προαναγγέλλουν δε ότι ο Αλέξης Χαρίτσης και στελέχη της Νέας Αριστεράς αναμένεται το επόμενο διάστημα να επισκεφτούν και τον Έβρο, «άλλη μια περιοχή της χώρας μας που βίωσε μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική καταστροφή με την φωτιά που κατέκαψε το παρθένο Δάσος της Δαδιάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

