«Προφανώς το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό είναι η ακρίβεια και γι' αυτό τον λόγο είναι δέσμευση της κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης να μην σταματήσουμε μέχρι να δούμε τον πληθωρισμό και τις τιμές των προϊόντων στα ράφια να αρχίσουν να μειώνονται, ο πληθωρισμός να αποκλιμακώνεται και με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Καλημέρα» με τον Γιώργο Αυτιά, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

«Έχουμε λάβει μία σειρά από μέτρα, τα οποία ξεκίνησαν από χθες 1η Μαρτίου να έχουν εφαρμογή. Μία σειρά από προϊόντα, σχεδόν 4000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μετά από ένα δραστικό μέτρο που ψηφίσαμε στη Βουλή, οι τιμές έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Το πόσο θα είναι η μείωση θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Από την πρώτη μέρα, χθες, που πραγματοποιήσαμε αυτοψίες είδαμε ότι έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών, μειώσεις στις τιμές των προϊόντων. Έχουμε μειώσεις που μπορεί να φτάσουν 15% ή και 20%. Έχουμε σταθεροποίηση και μείωση τιμών», πρόσθεσε.

Ο κ. Σκρέκας σημείωσε επίσης ότι «εμείς ζητήσαμε από τους προμηθευτές να μειωθεί η τιμή τιμοκαταλόγου και τώρα όλες οι προσφορές θα πρέπει να υπολογίζονται στις νέες μειωμένες τιμές. Έτσι, ο καταναλωτής θα μπορεί να αγοράζει και την προσφορά ακόμα πιο φθηνά απ'ότι αγόραζε πριν την εφαρμοφή των μέτρων», τονίζοντας: «Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθειά μας να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απέναντι στον πληθωρισμό μέχρι να δούμε απτά αποτελέσματα».

«Δεν παρεμβαίνουμε στις προσφορές και τις εκπτώσεις που κάνει ο προμηθευτής προς τον καταναλωτή. Θέλαμε να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων στα ράφια και επί των νέων τιμών να υπολογίζονται οι προσφορές», διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης, ενώ προανήγγειλε ότι θα υπάρχει και εφέτος Πασχαλινό καλάθι του νοικοκυριού.

«Τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν από χθες, είναι μέτρα μόνιμου χαρακτήρα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια και να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

