Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Ανάπτυξης τα 4 διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Στο μικροσκόπιο έχει θέσει το υπουργείο Ανάπτυξης, ήδη, από χθες, πρώτη μέρα εφαρμογής τους, τα 4 διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως σχολιάζουν στο Αθηναϊκό Πρακτορείο παράγοντες της αγοράς, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Μάρτιο αλλά στο υπουργείο ελέγχουν σχολαστικά και παρατηρούν την εφαρμογή των μέτρων για να διασφαλίσουν ότι αυτά επενεργούν στην αγορά προς όφελος του καταναλωτή.

Στο μεταξύ, όπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς στο ΑΠΕ -ΜΠΕ, δεν αποκλείουν η επιτυχία του μέτρου της μείωσης κατά 30% των παροχών επί του τιμολογίου σε επτά κατηγορίες μη τροφίμων, να οδηγήσει το υπουργείο σε νέα απόφαση για την επέκτασή του αργότερα σε περισσότερες κατηγορίες.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στο βρεφικό γάλα φαίνεται ότι το υπουργείο, ήδη, κερδίζει το «στοίχημα» των τιμών καθώς οι τιμές στο ράφι έχουν μειωθεί κατά 15%. Υπενθυμίζεται, όπως έχει πει ο υπουργός, ότι η τιμή θα προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Έχουμε λάβει μία σειρά από μέτρα, τα οποία ξεκίνησαν από χθες 1η Μαρτίου να έχουν εφαρμογή. Μία σειρά από προϊόντα, σχεδόν 4000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, μετά από ένα δραστικό μέτρο που ψηφίσαμε στη Βουλή, οι τιμές έχουν αρχίσει να αποκλιμακώνονται» είπε το πρωί του Σαββάτου μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι περιμένουν να δουν πόσο γρήγορα θα λειτουργήσουν τα μέτρα, ωστόσο υπογραμμίζουν ότι, συμπληρωματικά, αυτό που χρειάζεται, πλέον, είναι να εστιάσει η κυβέρνηση τον σχεδιασμό της στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των Ελλήνων.

Πάντως, από χθες οι καταναλωτές με βάση την απόφαση της Κυβέρνησης να υποχρεώσει τους προμηθευτές να μειώσουν κατά 30% τις προσφορές προς τις εταιρείες λιανεμπορίου και τελικά να μειωθούν ισόποσα και οι τιμές τιμοκαταλόγου, έχει οδηγήσει - σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, σε μειώσεις στο ράφι για περισσότερα από 4.000 προϊόντα.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν γενικά καθαριστικά προϊόντα (απορρυπαντικά ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων, καθαριστικά επιφανειών παντός είδους, χλωρίνες) και προϊόντα προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν και conditioner, αφρόλουτρα, σαπούνια, οδοντόκρεμες, βρεφικές και παιδικές πάνες).

Πιο αναλυτικά, η μεταρρύθμιση, έχει επιφέρει σημαντική μέση μείωση τιμών χονδρικής στις επτά κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα, στις βρεφικές και παιδικές πάνες η μέση μείωση τιμής είναι 18,1%, στα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα και τα conditioner 17%, στις οδοντόκρεμες 15,1%, στα απορρυπαντικά ρούχων 15,6%, στα απορρυπαντικά πιάτων 16%, στα καθαριστικά παντός είδους 15,8% και στα σαπούνια 12,7%. Μείωση τιμής καταγράφεται σε 108 διαφορετικά brands.

Για την απαγόρευση στους προμηθευτές των σούπερ μάρκετ που αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους, να υλοποιούν προωθητικές ενέργειες σε αυτά, για τρεις μήνες - ένα μέτρο που αφορά σχεδόν στο σύνολο των προϊόντων που πωλούνται σε σούπερ μάρκετ, με εξαίρεση τα νωπά προϊόντα (φρούτα, λαχανικά, κρέατα, ψάρια) και ορισμένα διαρκή καταναλωτικά αγαθά - σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, ήδη λειτουργεί το μέτρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, τον Φεβρουάριο, μετά την εφαρμογή του μέτρου, ανατιμήθηκαν 890 κωδικοί προϊόντων, όταν την ίδια περίοδο πέρυσι (Φεβρουάριος 2023) ανατιμήθηκαν 3.760 κωδικοί προϊόντων. Δηλαδή, ήδη, η εφαρμογή της ρύθμισης συνεισέφερε στον περιορισμό των ανατιμήσεων κατά 76% από το ένα έτος στο άλλο.

Τέλος, σταδιακή μείωση των τιμών στο ράφι εκτιμάται ότι θα φέρει και η ρύθμιση που υποχρεώνει τους προμηθευτές νωπών προϊόντων (φρούτα, λαχανικά, κρέατα) να πωλούν τα προϊόντα τους στο λιανεμπόριο σε «καθαρές» τιμές (net - pricing).

