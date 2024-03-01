Η δημοσιογράφος και διευθύντρια της Αυγής Βούλα Κεχαγιά φέρεται ως η επικρατέστερη για να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου στον ΣΥΡΙΖΑ στη θέση της Δώρα Αυγέρη, η οποία θα κατέλθει υποψήφια στις ευρωεκλογές.



Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την προσεχή Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του ευχαριστεί τονγια την προσφορά του από τη θέση του αναπληρωτή Γραμματέα σε μια κρίσιμη περίοδο για το κόμμα. «Με τις ικανότητες του συνέβαλε στην ανασυγκρότηση και τη μετεξέλιξη του κόμματος» τονίζεται.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.